Besorgniserregende Entwicklung Rund 160 Intensivbetten mit Coronapatienten belegt – kann ein Lockdown wie in Österreich verhindert werden? Unser Nachbarland befindet sich im Lockdown. Die Covid-Taskforce-Chefin warnt, in drei Wochen stehe die Schweiz am gleichen Ort wie Österreich heute. Sie fordert, dass die Menschen ihre Kontakte freiwillig reduzieren.

Leere Strassen und Trottoirs in Österreich. Der Lockdown ist in Kraft.

Michel Canonica

Die Bilder aus Österreich schockieren – überlastete Spitäler und Infektionszahlen, die durch die Decke gehen. Noch hat man in den vergangenen Tagen darüber spekuliert, warum das bei uns in der Schweiz nicht so ist. Schliesslich haben wir die etwa gleiche Einwohnerzahl und auch die gleich tiefe Impfquote wie der ganze deutschsprachige Raum. Über die Gründe für den Unterschied wurde viel spekuliert: andere Impfstoffe, andere Handhabung der Hygienemassnahmen und mehr.

Doch nun raubt uns die Leiterin der Covid-19-Taskforce Tanja Stadler die Hoffnung, ein paar Sachen besser gemacht zu haben. Die Analyse der Taskforce zeigt nämlich, dass der Anstieg sowohl der Neuinfektionen als auch der Hospitalisationen in den vergangenen Wochen genau gleich verlaufen ist in den beiden Ländern. Der Unterschied ist, dass Österreich mit einer drei Mal höheren Inzidenz in die Welle gestartet ist. An der Medienkonferenz in Bern sagt Tanja Stadler:

Tanja Stadler, Präsidentin der nationalen COVID-19 Science Task Force, spricht an einer Pressekonferenz. Keystone

«Wir stehen jetzt dort, wo Österreich bei den Infektionen vor drei Wochen gestanden ist und bei den Hospitalisationen vor fünf Wochen.»

Auch die Belegungen der Intensivbetten in der Schweiz und in Österreich nehmen aktuell mit einer ähnlichen Rate zu.

«Die Lage ist kritisch», sagte denn auch Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). In der Schweiz erleben wir momentan eine wöchentliche Zunahme von 40 Prozent der Neuinfektionen mit einer Verdoppelung alle zwei Wochen. Zeitlich verzögert wird man das gemäss Tanja Stadler auch bei den Hospitalisationen sehen. Das heisst, auch die Spitaleinlieferungen werden sich in gleichem Tempo verdoppeln. Mit 8500 Infektionen und 80 bis 90 Hospitalisationen pro Tag ist bald zu rechnen – ohne Bremsung.

Die steigende Belastung wird sich auch auf die Intensivstationen auswirken. Im Moment sind noch rund 160 Intensivbetten belegt mit einer wöchentlichen Steigerung von 20 Prozent. Ab rund 200 von Covid-Patienten belegten Betten kommt es zur Verschiebung von anderen Eingriffen. «Ab 300 Covid-Patienten kann die gewohnte Behandlungsqualität nicht mehr aufrechterhalten werden», sagte die Leiterin der Taskforce. Und das könnte Mitte Januar der Fall sein.

Wie 30'000 Spitalfälle verhindert werden könnten

Bleibt die Frage, wie die Welle zu stoppen ist, damit die österreichischen Verhältnisse nicht eintreten. «Die Hälfte der Hospitalisationen könnte gestoppt werden, wenn sich alle impfen liessen. Die andere Hälfte durch Auffrischimpfungen», sagte Stadler. Sie spricht dabei von bis zu 20'000 bis 40'000 Hospitalisationen, die im schlechtesten Fall zu erwarten sind.

Der Booster erhöht den Schutz vor Hospitalisation bei den über 65-Jährigen von 85 auf 96 Prozent. Da bei einem Drittel der Geimpften die zweite Dosis sechs Monate zurückliegt, müsse jetzt schnell geboostet werden. «Ab sofort 90'000 Auffrischimpfungen pro Tag. Das entspricht der Impfgeschwindigkeit im Frühling», sagte Stadler.

Auch Booster für Jüngere würde helfen

Aber auch die Booster für Jüngere hätten einen Einfluss auf die Verbreitung des Virus. Denn der Impfschutz gegen schwere Erkrankung geht bei Jüngeren zwar nur wenig zurück, jener gegen Infektion sinkt aber von 90 auf 50 Prozent. Das heisst, dass die Auffrischimpfung für alle die Viruszirkulation bremsen würde. Die erste und zweite Impfung erhöht den Schutz aber von null auf 90 Prozent, weshalb die Grundimmunisierung für Stadler die wichtigste Massnahme bleibt.

Nun werden sich nicht alle Impfverweigerer plötzlich zum Impfzentrum aufmachen, um die fünfte Welle zu stoppen. Und auch die Booster-Geschwindigkeit ist nicht realistisch. So ist es aus Sicht der Wissenschaft eigentlich 5 vor 12. Und Stadler hält fest, dass die Kinder unter 12 sich noch nicht impfen lassen dürfen und damit ungeschützt sind wie die alten Menschen, die auf den Booster warten müssen.

Kontakte reduzieren oder sicherer machen

Aus epidemiologischer Sicht müssen auch andere Massnahmen in Betracht gezogen werden: Im Prinzip alles, was Kontakte reduziert oder sicherer macht, wie zum Beispiel ein Zertifikat bei Menschenansammlungen. Jeder könne nun selber dazu beitragen, in dem er das bisschen Normalität, an das wir uns schon gewöhnt haben, wieder verlässt, sagte Mathys. Wieder mehr Distanz, wieder mehr Maske in Innenräumen.

Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeitvom BAG. Keystone

Wenn das nicht reicht, brauche es weitergehende Massnahmen zur Kontaktreduktion, freiwillig oder sonst mit Zwang. Dazu gehören 2G-Zertifikate bis hin zu Schliessungen. Es sei die Aufgabe der Politik, die richtigen Massnahmen zu wählen, sagte Stadler. Darüber, ob der Bundesrat zu lange zögert, äussert sie sich nicht. Der Bundesrat hält sich an die Linie, die er schon seit Beginn der Pandemie verfolgt und damit auch oft gut gefahren ist. Zudem sei es nun auch an den Kantonen, Massnahmen zu treffen, sagte Mathys. Denn die epidemiologische Situation sei in den Kantonen sehr unterschiedlich. Dort, wo die Impfquote am tiefsten ist, wütet das Delta-Virus am stärksten.

Nach Angaben der Kantone sieht die Spitalbelegung mit Covid-Patientinnen und -patienten folgendermassen aus: