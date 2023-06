Augenschein vor Ort: So sieht die zweite Gotthardröhre in Airolo aus

Über 15’000 Personen nutzten am Samstag in Airolo die Gelegenheit, Orte auf der Baustelle zu besichtigen, die sonst nicht zugänglich sind. So der Zugangstunnel, der Zufahrtsgraben zum Haupttunnel und die neuen Lüftungsanlage. Ausserdem konnten sie die Maschinen bestaunen, die für das Bauprojekt eingesetzt werden.