Beschränkung der Grundrechte: «Dies zeigt die Wucht der Eingriffe. Daraus könnten Gerichtsfälle entstehen»

Was dachten Sie?

Mit seinem Massnahmen in der ausserordentlichen Lage zum Coronavirus hat der Bundesrat gleich sieben Grundrechte eingeschränkt: das Recht auf persönliche Freiheit, Glaubensfreiheit, Anspruch auf Grundschulunterricht, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und Wirtschaftsfreiheit. Das zeigte eine Recherche der CH Media Redaktion. Dazu kommt: Die politischen Rechte sind auf Bundesebene stillgelegt.

Der Kanton Uri ging auch in anderen Dingen viel weiter als der Bund. Er schloss zum Beispiel sehr viele Läden. Um einen solchen Laden ging es. Wir prüften, das Vorgehens des Kantons Uri anzufechten – doch er nahm es dann selbst zurück. Ganz allgemein werden erst Gerichtsurteile zeigen, ob die Massnahmen in allen Fällen gerechtfertigt waren. Die Justiz existiert weiterhin. Sie darf sogar Verordnungen des Bundesrats im Einzelfall überprüfen, wenn sie angefochten werden.

Sie sprechen Uris Ausgehverbot für über 65-Jährige an?

Sind die Grundrechte in Gefahr?

Genau. Normalerweise sind maximal ein bis zwei Grundrechte involviert, wenn der Bund neue Gesetzte oder Verordnungen erlässt. So wird das auch gelehrt und geübt. Und nun schränkt ein einziges Massnahmenpaket gleich sieben Grundrechte ein. Das zeigt die Wucht der Eingriffe.

Kennen Sie einen solchen Fall?

Ja. Ein Solariumbetreiber wurde verurteilt, weil er sein Solarium nicht schloss. Es funktioniert in Selbstbedienung. Es bestehen kaum Kontakte zwischen Menschen. Er kann seinen Fall weiterziehen – und so die Verhältnismässigkeit überprüfen lassen.

Wie beurteilen Sie die Arbeit des Bundesrats?

Bislang als sehr gut. Und im geschichtlichen Vergleich noch nicht alarmierend. Ich habe die Zeiten des Notrecht-Systems im Ersten und Zweiten Weltkrieg studiert. Da gab es zwischen 1914 und 1952 durchgehend Notrecht.

Durchgehend? Auch in der Zwischenkriegsphase?

Es gab einen durchgehenden Notrechts-Stammbaum einzelner Massnahmen von 1914 bis 1952, und der Bundesrat wollte so weitermachen. Das ist krass. Das sitzt tief in mir: Selbst in unserer super-republikanischen, machtzerstäubenden und liberalen Demokratie gab es eine solch tief autokratische Epoche. Das war noch zur Zeit der Kindheit meiner Eltern.