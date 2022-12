Bundesstrafgericht Nach Auslosung: Diese drei kantonalen Chefrichter übernehmen im Fifa-Prozess gegen Sepp Blatter und Michel Platini Nach dem Ausstandsgesuch gegen alle Richter in Bellinzona übernehmen die Präsidenten der Obergerichte Basel-Land, Zug und Solothurn als ausserordentliche Richter im Fifa-Prozess.

Exklusiv für Abonnenten

Sepp Blatter nach seinem Freispruch am 8. Juli 2022 in Bellinzona. Bild: Alessandro Crinari / Keystone

Es war ein Novum. Alberto Fabbri, Präsident des Bundesstrafgerichts in Bellinzona, musste, so sieht es das Gesetz vor, auslosen. Er hat die Namen von drei Präsidenten von Kantonsgerichten gezogen: Roland Hofmann (SVP/Baselland) sitzt dem Trio vor, das weiter aus Marc Siegwart (Mitte/Zug) und Thomas Flückiger (SP/Solothurn) besteht.

Das Trio wird sich nun, wie aus einer Mitteilung der Gerichte des Kantons Basel-Landschaft hervorgeht, mit dem Berufungsverfahren gegen die ehemaligen Fussball-Funktionäre Sepp Blatter und Michel Platini befassen. Als ausserordentliche Richter sollen sie über das Ausstandsgesuch befinden, das Platini gegen die gesamte Berufungskammer am Bundesstrafgericht in Bellinzona eingereicht hat. Laut Gesetz musste Fabbri in dieser Situation zum Los greifen und unter den Chefs der kantonalen Gerichte drei Namen auslosen. Sollten die drei ausgelosten kantonalen Richter dem Ausstandsgesuch nun stattgeben, werden sie auch gleich die Berufungsverhandlung in Bellinzona führen.

Thormann war zu stark involviert

Grund für das Ausstandsgesuch: Präsident der Berufungskammer in Bellinzona ist mit Bundesstrafrichter Olivier Thormann (FDP) ausgerechnet jener Mann, der 2015 das umstrittene Strafverfahren, um das es hier geht, als Staatsanwalt des Bundes eröffnet hatte. Thormann wurde zudem beim erstinstanzlichen Verfahren von der urteilenden Strafkammer als Zeuge und Auskunftsperson einvernommen. Wegen dieses Auftritts hat Thormann zudem eine Strafanzeige von Platini unter anderem wegen Verdachts auf falsche Zeugenaussage am Hals. Thormann, für den wie auch für Blatter und Platini die Unschuldsvermutung gilt, ist zudem Beschuldigter in der Affäre um die Geheimtreffen zwischen Fifa-Chef Gianni Infantino und dem ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber.

Im Betrugsprozess waren Blatter und Platini im Juli vom Bundesstrafgericht in Bellinzona auf der ganzen Linie freigesprochen worden. Die Zahlung von zwei Millionen Franken im Jahr 2011 von der Fifa an Platini war demnach rechtens gewesen.

Weil aber die Bundesanwaltschaft und neuerdings auch die Fifa von Gianni Infantino den Richterspruch anfechten, kommt in zweiter Instanz in Bellinzona die Berufungskammer zum Zug.