BERUFUNG ABGEBLASEN Eklat im Gewerbeverband: Der Vorstand widerruft die Wahl des Direktors – Vorwurf des «serienmässigen Plagiierens» erhärtet Henrique Schneider hätte auf Hans-Ulrich Bigler als Direktor des Gewerbeverbandes folgen sollen. Der Verband sieht nun aber die Glaubwürdigkeit der Institution gefährdet – und lässt Schneider fallen.

Henrique Schneider (links) war als Direktor des Gewerbeverbands gewählt. Präsident Fabio Regazzi begründet nun, warum die Berufung geplatzt ist. Keystone

Am kommenden 1. Juli hätte er Hans-Ulrich Bigler als Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes ablösen sollen. Dazu kommt es jetzt aber nicht: Am Freitag hat der Vorstand des Verbandes die Wahl von Henrique Schneider widerrufen. Er ist stellvertretender Direktor des Gewerbeverbandes. Am 8. Februar hatte die Gewerbekammer entschieden, dass Schneider in die höhere Funktion aufrückt.

Der Vorstand stützte sich nun auf ein Gutachten der Juristin Isabelle Häner, die für die Anwaltskanzlei Bratschi Rechtsanwälte arbeitet. Häner war vom Gewerbeverband engagiert worden, nachdem die «NZZ am Sonntag» Henrique Schneider «schwerwiegendes wissenschaftliches Fehlverhalten» vorgehalten hatte.

Kein einstimmiger Entscheid des Vorstands

Das Rechtsgutachten kommt zum Schluss, dass der Vorwurf des «serienmässigen Plagiierens» berechtigt sei. Untersucht wurden 65 Textstellen. Bei jeder einzelnen kann man von einem Plagiat sprechen - wobei das Gutachten festhält, dass die Vorwürfe «unter Umständen wenig gravierend» seien. Trotzdem: Serienmässiges Plagiieren entspreche einem «klaren Fehlverhalten» und einer «Treuepflichtverletzung.»

Der Lebenslauf, den Schneider bei der Kandidatur einreichte, sei hingegen einwandfrei gewesen. Die «NZZ am Sonntag» hatte allerdings nicht im engeren Sinn von einem geschönten Curriculum geschrieben, sondern davon, dass Henrique Schneider seine Publikationen mit akademischen Titeln geschmückt habe, die er nicht trage - zum Beispiel Professor der Universität Graz und Professor der Universität Wien.

Der 45-jährige Schneider führt keine akademischen Titel. Zum «Professor für Volkswirtschaftslehre» ernannte ihn eine private Fachhochschule in Norddeutschland; eine Habilitation war dafür aber nicht nötig.

Der Vorstand des Gewerbeorganisation begründet den Widerruf der Wahl Schneiders mit der Glaubwürdigkeit des Verbandes, die nicht gefährdet werden dürfe. Verbandspräsident und Nationalrat (Mitte) Fabio Regazzi erklärte auf Anfrage, dass der Entscheid im 15-köpfigen Gremium nicht einstimmig, aber «relativ klar» ausgefallen sei.

Regazzi betonte, dass das Auswahlverfahren Anfang Jahr aus seiner Sicht korrekt abgelaufen sei. Henrique Schneider habe 13 Jahre im Gewerbeverband gearbeitet; sein Leistungsausweis sei gross.

Vielleicht bleibt Bigler nun länger Direktor

Wie geht es nun weiter in der Dachorganisation der kleinen und mittleren Unternehmen? Es ist möglich, dass Hans-Ulrich Bigler über den 1.Juli hinaus Direktor bleibt - bis die Gewerbekammer den Nachfolger gewählt hat. Eine andere Option ist laut Regazzi, dass der Verband «für eine Übergangsphase einen externen Manager» einsetzt.

Unklar ist, ob Henrique Schneider den Gewerbeverband nun verlässt oder nicht. Präsident Regazzi betonte, dass ihm nicht die Kündigung ausgesprochen worden sei. «Der Entscheid liegt bei Schneider. Wir würden es begrüssen, wenn er bleibt.» Henrique Schneider war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Einigen der 100 Mitglieder der Gewerbekammer missfiel es im Februar, dass Schneider ohne Gegenkandidat als neuer Direktor vorgeschlagen worden war. Der Schwyzer Nationalrat Alois Gmür (Mitte) kritisierte, dass der Verband nach Bigler wieder eine Figur wählte, die zuweilen polemische Töne anschlug.