FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann geht mit dem Schweizer Bildungssystem rund um den Globus auf Werbetour. Im Juli informierte er in Washington die Präsidententochter Ivanka Trump über das helvetische Erfolgsmodell, das es den Menschen erlaubt, auch ohne akademischen Abschluss Karriere zu machen. Die «First Daughter» zeigte sich beeindruckt.

Zuhause in Bundesbern schlägt dem FDP-Bundesrat jedoch heftige Kritik entgegen: Linke Politiker, aber auch Parteikollege und Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler kritisieren, er mache zu wenig für die Förderung des nichtakademischen Bereichs. Die Rede ist sogar von Täuschung. Anders als es Schneider-Ammann 2016 im Parlament versprach, habe sein Departement die Hürden für junge Menschen viel zu hoch angesetzt, um finanzielle Unterstützung für die höhere Berufsbildung zu erhalten. Denn ab 2018 ist der Bund, nicht mehr die Kantone, für die Finanzierung verantwortlich. Betroffen sind Hunderte Berufsgattungen vom Coiffeur bis zum Marketingfachmann.

Steuererklärung als Streitpunkt

Wer in diesen Bereichen eine eidgenössische Berufs- oder höhere Fachprüfung ablegen will, soll nach dem Willen von Schneider-Ammanns Staatssekretariat für Bildung (SBFI) seine Steuererklärung offenlegen. Nur dann sollen die Teilnehmer von Vorbereitungskursen vor dem Abschluss Geld erhalten.

Im Parlament hatte Schneider-Ammann noch versprochen: «Wir werden ein Minimum an Informationen einziehen, um die Berechtigung sicherzustellen. (…) Ich bestätige Ihnen noch einmal: Es wird minimal sein, und es wird nicht bis zum Lohnausweis und zum Steuerausweis führen müssen.»

Doch genau dies ist jetzt der Fall: Das SBFI plant, ab 2018 von sämtlichen Antragsstellern eine Steuererklärung zu verlangen. So will die Behörde sicherstellen, dass nur «Härtefälle» von der Vorfinanzierung profitieren. In die Kategorie fallen gemäss heutiger Planung Personen, die so wenig verdienen, dass sie keine direkte Bundessteuer bezahlen müssen. Etwa 25 000 Franken. Alle anderen sollen gemäss Verordnungsentwurf erst nach mehreren Jahren, nach Abschluss ihrer Prüfung, den Zuschuss für die Ausbildung erhalten.

Damit müssen die Betroffenen je nach Beruf mehrere zehntausend Franken vorschiessen, sofern sie nicht von ihrem Arbeitgeber oder ihrem Berufsverband unterstützt werden. Kritiker sehen darin eine Ungleichbehandlung gegenüber Uni- und Fachhochschulstudenten.

Gewerbeverbandsdirektor Bigler, der zurzeit im Ausland weilt, lässt sich in der Verbandszeitung mit der Aussage zitieren, er habe den Eindruck, der Bundesrat habe National- und Ständerat täuschen wollen, um die Vorlage nicht zu gefährden. Vizedirektorin Christine Davatz doppelt nach: «Der Bundesrat missachtet den Willen des Parlaments.» Sie glaube nicht, dass die Offenlegung der Steuererklärung Missbräuchen vorbeuge: «Menschen, die eine eidgenössische Berufs- oder höhere Fachprüfung absolvieren, haben in der Regel keine kriminellen Absichten.»

SP-Bildungspolitikerin Martina Munz (SH) äussert sich analog: Sie hält es für «unwürdig», dass junge Menschen ihre finanziellen Daten offenlegen müssen, um schon während der Vorbereitungskurse Unterstützungsgelder zu erhalten. «Ich habe das Gefühl, der Bundesrat setzt Hürden bewusst hoch an, um zu verhindern, dass die Kosten zu hoch werden.» Budgetiert sind 365 Millionen Franken für vier Jahre.

«Administrativ schlank»

Schneider-Ammanns Staatssekretariat betont, es brauche Kriterien, um Härtefälle abzugrenzen. Die Lösung sei administrativ schlank und transparent. Gesprächsbereitschaft signalisiert die Behörde bei der Obergrenze, ab der ein Kursteilnehmer Anspruch auf einen Vorschuss hat: Die direkte Bundessteuer als Referenzgrösse sei in der Vernehmlassung auf breite Kritik gestossen, so ein Sprecher. Keine Stellung nahm er zum Vorwurf der Täuschung.