Ein ruinierter Rücken und eine Militärkarriere hinter dem Schreibtisch. So kann die Perspektive eines Schweizer F/A-18-Piloten ab einem Alter von 40 Jahren aussehen. Denn die körperlichen Belastungen im Kampfjetbetrieb sind enorm. Manch einer wechselt nach der Ausbildung und einer obligatorischen Wartefrist von vier Jahren freiwillig zu einer zivilen Airline. Dort darf er oder sie bis ans Karriereende im Cockpit sitzen. Für die Armee sind solche Abgänge schmerzhaft, weil sie viel Geld in die Ausbildung der Piloten investiert hat.

Jetzt gibt die Luftwaffenführung Gegensteuer. Wie das Verteidigungsdepartement bestätigt, führt die Armee Gespräche mit der Airline Swiss und ihrer Schwestergesellschaft Edelweiss. Das Ziel: F/A-18-Piloten sollen in Zukunft teilzeit für eine private Airline fliegen können und der Luftwaffe damit länger erhalten bleiben. Edelweiss-Flugpassagiere könnten also schon bald mit einem Kampfjetpiloten am Steuer nach Havanna fliegen.