Berset-Nachfolge Jositsch erklärt bald seine Kandidatur und erhält Rückendeckung von der eigenen Kantonalpartei Für die Berset-Nachfolge verzichtet die SP auf Vorgaben für die Kandidatinnen und Kandidaten, es ist allen offen. Das heisst: Es darf auch ein Romand oder eine Frau sein. Derweil prescht Daniel Jositsch vor, er wird voraussichtlich am Dienstag seine Kandidatur bekannt geben.

Stand sein eigener Name auf dem Zettel? Daniel Jositsch bei der Ersatzwahl 2022, als die SP ein reines Frauenticket aufstellte. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Noch bevor die SP-Fraktion den Ablauf und die Kriterien für die Ersatzwahl von Bundesrat Alain Berset bekannt gibt, erreicht die Medienschaffenden am Samstag die Einladung zur «Medieninformation zu möglicher Bundesratskandidatur von Daniel Jositsch» am Dienstag im Zürcher Volkshaus.

Daniel Jositsch will antreten. Zweifel daran hat er selbst zerstreut, als er zuerst im Sommer Talk bei Tele Züri sagte, er habe bei den Bundesratswahlen «vielleicht» auch Fehler gemacht. Das tue im Leid. Der NZZ am Sonntag erklärte er, «von der Kommunikation her» nicht alles «optimal» gemacht zu haben. Nach seinem Affront gegen die Frauen, gegen das offizielle SP-Ticket zeigte er sich lange uneinsichtig.

Jetzt hat er sein Vorgehen teilweise reflektiert - und erhält Rückendeckung von der Kantonalpartei. «Die Parteileitung der SP Kanton Zürich steht hinter einer Bundesratskandidatur von Daniel Jositsch», sagt Co-Präsidentin Priska Seiler Graf dem Tages Anzeiger. «Wir haben das besprochen. Wenn er antritt, werden wir ihn unterstützen.»

Welche Konkurrenten Jositsch diesmal ausstechen muss, ist spätestens am Mittag des 29. Oktober klar - eine Woche nach den nationalen Wahlen. Dann läuft die Einreichefrist für Kandidaturen ab.

Die Kandidierenden können sich an vier Daten im November in Genf, Biel, Olten und Schaffhausen der Öffentlichkeit präsentieren. Das definitive Ticket beschliesst die SP-Fraktion am 25. November, am 13. Dezember wählt die Vereinigte Bundesversammlung einen neuen Bundesrat - oder eine neue Bundesrätin.

Die SP hat im Unterschied zu 2022 auf Kriterien verzichtet. Das lässt den Spielraum für Frauen und Romands offen. (chm)