Berner Stadtparlament wird noch grüner – SVP und FDP verlieren weitere Sitze

(sat) Stärkste Partei im Berner Stadtparlament bleibt die SP mit 21 Sitzen (-1). Den zweiten Platz kann das Grüne Bündnis (10 Sitze/+1) verteidigen – dicht gefolgt von den Grünliberalen (9/+2). Je einen Sitz zulegen im bernischen Stadtrat konnten bei den Erneuerungswahlen vom Sonntag die Alternative Linke sowie die Junge Alternative (neu je 3 Sitze), die Jungen Grünliberalen (2 Sitze) und die Jungfreisinnigen (1 Sitz).

Wahlverlierer sind FDP und SVP. Nach dem missglückten Angriff auf die rot-grüne Mehrheit in der Stadtregierung schicken beide Parteien künftig noch je sieben Vertreter ins Stadtparlament und büssen damit je zwei Sitze ein. Je einen Sitz verlieren die BDP (neu noch 2 Sitze) und die Grüne freie Liste (GFL) vom am Sonntag im Amt deutlich bestätigten Stadtpräsidenten Alec von Graffenried. Die GFL – welche national wie alle anderen grünen Parteien in der Stadt Bern unter dem Dach der Grünen Schweiz politisiert – verfügt damit im Stadtparlament künftig nur noch über 7 Sitze.