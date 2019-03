Der Sirenen-Alarm ging erstmals am Mittwochabend los, als Kantonspolizisten mehrere Dealer verhafteten und dabei in den Innenhof der Reitschule stürmten.

Kurz zuvor hatte sich der Berner Polizeikommandant in einem offenen Brief an die Reitschul-Besucher gewandt.

Die Polizei sei beauftragt und verpflichtet, dem Drogenhandel auf der Schützenmatte entgegen zu wirken, der mit seinen Strukturen Menschen in schwierigen Situationen ausnützte und ausbeute. «Wir wollen den Menschen, die sich auf der Schützenmatte und in deren Umfeld aufhalten, schlicht eine Umgebung gewährleisten, in der sie sich sicher fühlen können», so Blättler im Blog-Beitrag.

Die Reitschüler zeigten sich von den Worten des Polizeikommandanten unbeeindruckt: «Das war eine gezielte PR-Aktion, um von der Kritik an der Kantonspolizei abzulenken.» (amü)