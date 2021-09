«Ueli, Ueli» – Massnahmen-Gegner skandieren an der Demonstration vor dem Bundeshaus Maurers Namen

Lautstarke «Ueli»-Rufe bei den Corona-Protesten vor dem Bundeshaus: Massnahmen-Gegner rufen den Namen des SVP-Bundesrats Ueli Maurer. Erst kürzlich sorgte ein Foto von Maurer in einem Hemd der Skeptiker-Gruppe «Freiheitstrychler» für Aufsehen. Die Trychler führten auch die Kundgebung vom Donnerstagabend in Bern an.