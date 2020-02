Bern-Treue wollen Stadtbehörden in Moutier von zweiter Abstimmung ausschliessen

(gb.) Eine wiederholte Abstimmung ist eigentlich nicht Sinn des Vereins «Moutier Résiste», welcher für den Verbleib der Stadt Moutier im Kanton Bern kämpft. Sollte es doch so weit kommen, sollen die Behörden von Moutier nicht an dem Abstimmmungsverfahren beteiligt sein, forderte die Gruppe am Freitag in Moutier vor den Medien.

«Die Gemeinde Moutier hat sich in der letzten Abstimmung im Jahr 2017 disqualifiziert», begründete André Piguet die Forderung in einem Video-Interview mit der Nachrichtenagentur SDA. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Personen, die damals fehlerhaft gehandelt hätten, dies bei einer neuerlichen Abstimmung nicht wiederholen würden.