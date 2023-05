Bern Polizei findet in der Stadt Bern einen leblosen Mann Ersten Erkenntnissen zufolge steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund. Unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.

Die Berner Polizei hat einen toten Mann gefunden. Peter Schneider/Keystone / Aargauer Zeitung

Der Kantonspolizei Bern wurde am frühen Freitagmorgen gemeldet, dass in Bern an der Mingerstrasse auf dem Bernexpo-Gelände unterhalb einer Rampe zu einer Zivilschutzanlage ein lebloser Mann aufgefunden worden sei.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen, das teilt die Kantonspolizei Bern mit. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 32-jährigen Schweizer, der im Kanton Bern wohnhaft war.

Gemäss ersten Erkenntnissen stehe ein Unfallgeschehen im Vordergrund. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland wurden Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände und Todesursache zu ermitteln. (cwu)