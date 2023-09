Bern Mit Farbstoff: Klima-Aktivisten machen die Aare grüner Die Aare ist zwar auch von Natur aus grün, aber am Samstagmorgen erstrahlte sie für kurze Zeit doch wesentlich heller als üblich. Dahinter steckt eine Aktion von Klima-Aktivsten mit dem Farbstoff Uranin.

Grüne Aare zu Füssen des Bundeshauses. Twitter/Klimastreik Schweiz

Der verwendete Farbstoff sei ökologisch und gesundheitlich unbedenklich, hält «climatestrike» in einer Medienmitteilung fest. Mit der Aktion in Bern soll auf eine nationale Klimademo vom 30. September aufmerksam gemacht werden, die in der gleichen Stadt stattfinden soll. (pin)