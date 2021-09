Bern Hunderte Demonstranten versammelten sich: Polizei mit Grossaufgebot vor Ort – Bundeshaus abgeriegelt In Bern kam es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Die Sicherheitskräfte konnten die Demonstration schnell auflösen. Vereinzelt wurde Gummischrot eingesetzt.

Am Donnerstagabend versammelten sich mehrere hundert Massnahmen-Kritiker in Bern. Diese sind damit Aufrufen zu einer unbewilligten Kundgebung gefolgt. Sie versammelten sich beim Bahnhof Bern und zogen dann in Richtung Innenstadt. Wie Medien vor Ort berichten, liess die Polizei die Teilnehmenden zunächst gewähren.

Die Polizei führte Kontrollen durch, wie sie aus Twitter mitteilte. Sie kündigte zudem an, Wegweisungen auszusprechen und Personen zu verhaften.

Im Umfeld des Umzugs gibt es Auseinandersetzungen. Es werden Pyrotechnika gezündet und Gegenstände gegen Einsatzkräfte geworfen. Wir mussten kurzfristig Gummischrot einsetzen. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) September 23, 2021

Beim Umzug durch Bern musste die Polizei dann aber Gummischrot einsetzen – Beamte seien mehrfach mit Gegenständen beworfen worden.

Bereits zuvor massierten sich Einheiten der Polizei vor dem Bundeshaus, das komplett abgeriegelt wurde. Neben Sperrelementen, einem Zaun und den Einsatzkräften wurde auch ein Wasserwerfer auf den Bundesplatz abkommandiert um Ausschreitungen oder einen Sturm auf das Bundeshaus zu verhindern.

Dazu kam es am Donnerstagabend glücklicherweise aber nicht – grössere Ausschreitungen blieben aus. Nach dem Demonstrationszug der Massnahmengegner in die Berner Innensatz formierte sich die Polizei in der Spitalgasse und drängte die Demonstranten so auf den Bahnhofplatz zurück, der von allen Seiten abgeriegelt wurde.

Polizei 👮‍♂️ formiert sich in Spitalgasse. Wie lange wird Blockade des Bahnhofplatzes noch toleriert? @watson_news pic.twitter.com/sXGOS8GU0O — Adrian Müller (@mueller_adrian) September 23, 2021

Am späteren Donnerstagabend beruhigte sich die Situation in der Berner Innenstadt dann aber. Dank des Grossaufgebots der Polizei, der grossflächigen Abriegelung des Bundeshauses sowie der Blockierung der Demonstranten konnten grössere Auseinandersetzungen verhindert und die Kundgebung aufgelöst werden.