Sie schaufeln Schnee von der Piste, transportieren Material, befestigen Auffangnetze. In ihren orange-grauen Uniformen fallen die Zivilschützer auf am Lauberhorn. «Früher war die Armee mit deutlich mehr Diensttagen beteiligt, heute stemmen die Zivilschützer genauso viel Auf- und Abbauarbeit am Lauberhorn», sagt Adrian Schürch, Kommandant der zuständigen Zivilschutzorganisation Jungfrau im Berner Oberland.

Schürch nennt eindrückliche Zahlen: Dieses Jahr leisten insgesamt 350 Zivilschützer während acht Wochen 2800 Diensttage. Die Zivilschützer seien dank einheitlicher Kleidung heute besser als solche erkennbar als früher, so Schürch. Sie sind zwar untauglich für den Armeedienst, für die Arbeit am Berg reicht es allemal.

Zivilschützer springen in die Bresche, wo sich die Armee immer mehr zurückzieht. Leisteten WK-Soldaten im Jahr 2015 noch mehr als 3500 Diensttage am Lauberhorn, sind es heuer

nur noch 3000. Grund ist die Verkleinerung der Armee, schreibt das Verteidigungsdepartement VBS. Wenn es so weitergeht, haben Zivilschützer schon bald die Oberhand am Lauberhorn.

Jedes Jahr aufs Neue ein Gesuch

Allein diese Woche stehen 165 Zivilschützer im Einsatz. «Im Grossen und Ganzen ähneln sich die Arbeiten der Zivilschützer und WK-Soldaten», sagt Zivilschutzkommandant Schürch. Der Einsatz sei dieses Jahr besonders intensiv: «Wegen der massiven Schneemengen, die es zu Wochenbeginn noch gab». Zivilschützer helfen mit beim Aufbau des Weltcup-Dorfs, sie sind für die Logistik bei den Bahnhöfen der Wengernalpbahn oder beim Heliport zuständig.