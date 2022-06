Am Mittwochmorgen hat der Prozess gegen die Ex-Präsidenten von Fifa und Uefa, Sepp Blatter und Michel Platini begonnen. Kurz vor 9 Uhr traf der 86-jährige Blatter vor dem Bundesgericht in Bellinzona ein. Im Prozess geht es um eine verdächtige Zahlung von zwei Millionen Franken an Platini aus dem Jahr 2011.