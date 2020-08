Belgien verbietet Reisen in Waadt, Wallis und Genf

(dpo) Die Kantone werden auf der Website des Belgischen Aussenministeriums in einer roten Kategorie geführt, wie Radio SRF am Sonntag berichtet. Grund dafür seien die steigenden Coronafälle. In derselben Kategorie aufgeführt sind verschiedene Regionen Spaniens, Rumäniens, Bulgariens sowie einzelne Gebiete in Frankreich und Grossbritannien. Wer aus den betroffenen Gebieten nach Belgien zurückreist, muss sich testen lassen und in eine Quarantäne begeben.