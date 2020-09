Beleidigungen, Drohungen, Penisbilder: Politikerinnen kämpfen gegen Hass im Netz

Es ist eine Formel, man muss gar nicht darüber nachdenken, sie geht so sicher auf wie 1 plus 1 gleich 2: Machst du den Mund auf, kommt der Hass. Alles, was eine Politikerin in der Schweiz tun muss, nachdem sie sich öffentlich geäussert hat, im Fernsehen, in einer Zeitung, auf Social Media, ist, sich mental und emotional vorzubereiten. Auf das, was kommt.

Eine Beleidigung. Ein Kommentar zu ihren Haaren. Ein Foto eines erigierten Penis. Oder die Drohung, sie zu vergewaltigen. Einfach so.

Schweizer Politikerinnen und Politiker sind viel Kritik ausgesetzt. Sie sind exponiert – soweit nichts Neues. Vergleichsweise neu sind die Angriffe im Netz. Die Heftigkeit, die Flut an Kommentaren. Und sie betreffen Frauen auf eine härtere und viel sexualisiertere Art und Weise. Studien zu Cybermobbing und Cyberstalking gibt es in der Schweiz bisher keine. Internationale Auswertungen zeigen indes: Eine Frau, die sich öffentlich positioniert, ist bis zu zehn Mal stärker unter Beschuss als ein Mann.

Im Zuge der MeToo-Debatte 2018 wurde Parlamentarierinnen auf Bundesebene mehr Schutz zugesichert. Eine Stelle, an die sie sich wenden können, wenn eine Hand auf ihren Beinen landet, die da nicht hingehört. Oder sie in der Wandelhalle verbal belästigt werden. Das war gut gemeint. Ausgeklammert wurde jedoch, dass die krassesten Übergriffe im Netz stattfinden. Oft anonym. Und in hunderten, tausenden Kommentaren.

Politikerinnen fordern Gesetzesänderungen

Eine Gruppe um die Nationalrätinnen Ada Marra (SP/VD) und Kathrin Bertschy (GLP/BE) will das nun ändern. Wie, ist noch unklar. Aber es sind Gespräche im Gang. Mit zwei Zielen: konkrete Hilfe für Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Umgang mit Hass im Netz. Und die Änderung des Gesetzes. Cybermobbing und Cyber- stalking sind bisher keine eigenständigen Straftatbestände – die gesetzliche Lage, so meint Bertschy, hinke der Realität hinterher. Eine klare Kategorisierung mache es Opfern von Angriffen im Netz nicht nur einfacher, sich zu wehren, sondern hätte auch Signalwirkung: Wie du mit mir sprichst, was du da schickst, ist strafbar.