Kessler ist nicht der Einzige, der sich in Realitätsverweigerung übt. «Der hat riesige Angst um seinen Job – so wie das Mikrofon in seiner Hand zittert», spottet einer aus dem Initiativkomitee mit Blick auf einen SRG-Journalisten. Kessler bemüht das Narrativ von der übermächtigen Gegnerschaft, spricht vom Kampf David gegen Goliath und von der einseitigen Berichterstattung der Medien, welche die Initiative zu Beginn als «Bieridee» zu diskreditieren versucht habe.

Tatsächlich waren es die Initianten aus den Reihen der Jungfreisinnigen und der Jungen SVP, die gerne darauf hinwiesen, dass der Gerstensaft mit im Spiel gewesen war, als man im Jahr 2013 die Idee für das Volksbegehren entwickelt hatte. «Seien wir ehrlich: Eine saugute Idee beim Biertrinken ist besser als eine Schnapsidee in nüchternem Zustand», sagt Kessler in seiner Ansprache.

Während einiger Wochen gegen Ende 2017 versetzte die «Bieridee» die SRG und Bundesbern in helle Aufregung. Verantwortlich dafür waren Meinungsumfragen, die auf grosse Sympathien für die Initiative in der Bevölkerung schliessen liessen, ja gar eine Ja-Mehrheit auswiesen. Bei den SRG-Mitarbeitern machte sich Verunsicherung breit, gestern konnten sie aufatmen: Ladina Heimgartner, stellvertretende SRG-Generaldirektorin, sagte, ihr sei «ein Stein so gross wie der Calanda» vom Herzen gefallen.