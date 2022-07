Beitragssammlung Betrachtungen zur Heimat – die Schweizer Identität aus unterschiedlichen Perspektiven Am 1. August ist Nationalfeiertag – wir feiern die Schweiz. Der Bundesfeiertag gibt aber auch Anlass, verschiedene Aspekte der Schweiz aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Eine Beitragssammlung mit übernationalen, kulturellen, wirtschaftlichen oder sportlichen Betrachtungen.

Vorbei sind die Zeiten, in denen alles – zum Beispiel Wasser und Strom – jederzeit verfügbar war. Das zeigt sich bei Sicherheit, Freiheit und Wohlstand. Wir müssen zur Kenntnis nehmen: Alles ist zerbrechlich geworden. Dennoch ist Optimismus angesagt.

Es gab eine Zeit, als man sich den Nationalstolz an die Brust steckte - oder viel mehr stecken musste. Die Geschichte des 1.-August-Abzeichens, und warum sein Niedergang etwas Gutes bedeutet.

Aus der Ferne schärfen sich die Konturen für die Heimat – und verschwimmen trotzdem. 1. August-Gedanken eines Auslandschweizers.

Die Schweiz ist für Zugezogene manchmal schwierig zu verstehen. Doch als Expat, gerade aus Deutschland, muss man sich auch auf das Land einlassen wollen. Ein Plädoyer für einen gelassenen Umgang mit dem, was einem fremd erscheint.

Vier junge Ukrainerinnen erzählen zum 1. August, was Heimat für sie bedeutet, wie sie mit ihrer unsicheren Zukunft umgehen - und was sie an der Schweiz überrascht hat.

Mehrsprachigkeit gehört zur Schweizer Identität. In der Wirtschaftswelt dominiert aber Englisch. Es klingt gut und auch kompliziert, doch oft steckt nicht viel dahinter. Wir bieten eine kleine Übersetzungshilfe.

Unser Land gehört bei der Forschung zu den besten der Welt. Doch ohne fremde Hilfe von ausländischen Forschern und Forscherinnen wäre das nicht möglich. Wir haben bei den hellsten immigrierten Köpfen nachgefragt, wieso sie sich für die Schweiz entschieden haben.

Es klafft eine Lücke zwischen der privaten, individualisierten Lebenswelt und der grossen Öffentlichkeit. Zum Glück gibt es den Sport: Er schliesst diese Lücke und schafft ein Zugehörigkeitsgefühl.