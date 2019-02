Das Wichtigste in Kürze:

Beim bekannten «Connect»-Test der Schweizer Mobilfunknetze durch das gleichnamige Fachmagazin gab es 2018 wiederholte Manipulationsversuche.

Unbekannte versuchten, die für die Gesamtbewertung wichtigen Download-Geschwindigkeiten im mobilen Internet hochzutreiben.

Die Manipulationsversuche erfolgten über die «Connect»-App, mithilfe einer geringen Zahl von Smartphones, wie die Organisatoren selbst publik machten.

Welche Handynetze betroffen waren, ist nicht bekannt. Auch das Motiv ist unklar. Es könnten Dritte versucht haben, einem Unternehmen zu schaden.

Swisscom, Sunrise und Salt distanzieren sich von den Manipulationsversuchen.

Was ist passiert?

Beim «Connect»-Test, den das gleichnamige deutsche Magazin seit Jahren für die Schweizer Handynetze durchführt, gab es 2018 Manipulationsversuche. Und zwar in Zusammenhang mit sogenannten Crowdsourcing-Analysen – das sind Messdaten, die per App anonym von Smartphones Dritter erhoben werden und in die Gesamtbewertung der Mobilfunknetze von Swisscom, Sunrise und Salt einfliessen.

«Connect» betont, die manipulierten Daten seien rechtzeitig herausgefiltert worden. Darüber habe die Redaktion die Netzbetreiber letzten November informiert. Danach seien – bei einigen neuen teilnehmenden Smartphones – «wieder absolut aussergewöhnliche Muster» aufgetreten. Auch diese hätten die Fachleute vor der Bewertung ausgefiltert.

Das deutsche Fachmagazin für die Mobilfunkbranche hat die Manipulationsversuche selber publik gemacht. In einem Beitrag zur Methodologie der neusten Studie wird unter dem Stichwort «Fairness und Transparenz» informiert.

Wie wurde manipuliert?

Betroffen waren Smartphones, auf denen die «Connect»-App installiert war, um unabhängige Messdaten zum jeweiligen Handynetz an «Connect» zu übermitteln. Im Zentrum steht dabei die Leistungsfähigkeit des mobilen Internets.

Zum «Connect»-Test 2019 informieren die Organisatoren, ihnen sei bereits im Lauf der (letztjährigen) Datenerfassung für das Crowdsourcing aufgefallen, dass «von einer geringen zweistelligen Anzahl teilnehmender Smartphones sehr grosse Downloads durchgeführt wurden». Und dies «sehr regelmässig und breit gefächert über die gesamte Schweiz».

Sprich: Es wurde über das ganze Testgebiet versucht, die Surfgeschwindigkeiten, die «Connect» für die Beurteilung des mobilen Internets berücksichtigt, zu manipulieren.

Wie schlimm ist es?

Die «Connect»-Redaktion räumt selbst ein, dass die aufgeflogenen «Samples» das Potenzial hatten, «die Bewertungen betroffener Netzbetreiber nach oben zu treiben». Genaue Analysen hätten zudem gezeigt, dass vergleichbare Muster in keinem anderen von der Messfirma P3 analysierten Land auftreten.

Im online verfügbaren Bericht zum «Connect»-Test 2019 werden die Manipulationsversuche erst auf der vierten Seite erwähnt und als relativ harmlos dargestellt: