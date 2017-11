Der 17-jähriger Lette hatte am 22. Oktober in Flums SG erst Feuer an seinem Wohnort gelegt und danach wahllos acht Menschen mit einem Beil angegriffen und sechs davon verletzt.

Wie die St. Galler Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mitteilt, sind knapp zwei Wochen nach der Amoktat alle Opfer wohl auf und konnten aus dem Spital entlassen werden.

Täter gesteht: Er wollte alle töten

Der Täter, der bereits im Vorfeld mit Gewaltfantasien aufgefallen war, ist geständig. Bei der ersten Einvernahme durch den zuständigen Jugendanwalt sagte er bereits aus, den Brand gelegt zu haben. Die zufällig ausgewählten Opfer habe er töten wollen. Die Staatsanwaltschaft schliesst einen terroristischen Hintergrund definitiv aus.