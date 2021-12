Beijing 2022 Olympia-Boykott: Die Abwesenheitsliste wird immer länger – der Bundesrat zögert USA, Grossbritannien, Kanada, Australien: Immer mehr Staaten verzichten darauf, hohe Vertreter an die Eröffnungsfeier der olympischen Spiele in Peking zu entsenden. Auch in der Schweiz gewinnt die Diskussion an Fahrt. Der Bundesrat lässt sich nicht in die Karten blicken.

Ein Arbeiter poliert das Logo der olympischen Winterspiele von Peking (September 2021). Mark Schiefelbein / AP

Bereits die letzte Bundesratsreise ins Reich der Mitte sorgte für Negativschlagzeilen: Wegen einer technischen Panne am Bundesratsjet musste Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) Ende November kurz nach einem Tankstopp in der sibirischen Stadt Nowosibirsk umdrehen. Das Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi musste verschoben werden. Die technischen Probleme an der Falcon 900 des Lufttransportdienst des Bundes sind unterdessen behoben. Einer neuerlichen China-Reise stünde eigentlich nichts im Weg.

Eigentlich. Denn ob der Bundesratsjet Sportministerin Viola Amherd (Mitte), den soeben zum Bundespräsidenten gewählten Ignazio Cassis oder beide Magistraten zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am 4. Februar in Peking transportieren wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen. Grund für die Unklarheit: Die immer längere Liste von Staaten, welche angekündigt haben, im Rahmen eines «diplomatischen Boykotts» keine hochrangigen Vertreter an die Zeremonie im Nationalstadion in der chinesischen Hauptstadt zu entsenden.

Der Bundesrat hat Boykottentscheide «zur Kenntnis genommen»

Die Frage nach einem diplomatischen Boykott wird auch in der Schweiz diskutiert. «Wir fordern den Bundesrat dazu auf, nicht an die Olympischen Spiele zu reisen und den Druck auf China aufrechtzuhalten», schrieb die Fraktion der Grünen letzte Woche in einem Brief an den Gesamtbundesrat. Ähnliche Forderungen waren schon im Frühjahr gestellt worden.

Der Bundesrat zeigt sich bisher jedoch zurückhaltend. In einer schriftlichen Antwort auf eine Frage von Nationalrätin Sibel Arslan (Grüne/BS) hielt er am Montag lediglich fest, er habe die Boykottentscheide anderer Nationen «zur Kenntnis genommen». Ob und mit wem die Schweiz an der Eröffnungsfeier offiziell vertreten sein wird, will der Bundesrat noch nicht verraten. Man «analysiere die Situation anhand der jüngsten Ereignisse» und werde sich zu einem späteren Zeitpunkt äussern.

Nationalrätin Sibel Arslan (Grüne/BS) fordert einen diplomatischen Boykott. Peter Schneider / KEYSTONE

«Wir hoffen, dass der Bundesrat nun bald Klarheit schafft», sagt Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan auf Anfrage. Spätestens an der Sitzung der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats vom 10. Januar müsse die Landesregierung Farbe bekennen. Für Arslan ist klar: «Ein diplomatischer Boykott wäre die richtige Entscheidung.»

Noch will sich der Bundesrat nicht in die Karten blicken lassen. Wie aus der Antwort vom Montag hervorgeht, fliessen die Entscheidungen anderer Staaten zwar durchaus in die Analyse ein. Aber ob sich die Schweiz dem diplomatischen Boykott kurzerhand anschliessen wird, ist zweifelhaft. In einer ausführlicheren Antwort auf eine Interpellation von SP-Nationalrat Fabian Molina (ZH) vom September hielt der Bundesrat fest, dass «der Sport im Allgemeinen und die Teilnahme an den Olympischen Spielen im Besonderen nicht für politische Äusserungen missbraucht werden dürfen».

US-Vertreter feuern ihre Athleten von zu Hause aus an

Am anderen Ende der Welt teilt man diese Meinung nicht. Vor gut einer Woche verkündete die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden den diplomatischen Boykott der Spiele: Die Biden-Regierung werde keine offiziellen Vertreter nach China entsenden, sagte Jen Psaki. Washington begründet den Entscheid mit den «anhaltenden Genoziden und Verstössen gegen Menschenrechte in Xinjiang» sowie weiteren Menschenrechtsverletzungen. Hinter den US-Athleten stehe man zu 100 Prozent, allerdings werde man sie «von zu Hause aus anfeuern».

Schickt keine offizielle Vertreter zu Olympia: US-Präsident Joe Biden. Shawn Thew / Pool / EPA

Die Biden-Regierung fand in ihrem Anliegen rasch Unterstützer. Grossbritanniens Premier Boris Johnson und Australiens Ministerpräsident Scott Morrison erklärten, ebenfalls keine Diplomaten nach China zu schicken. Auch Kanada schloss sich an. Neuseeland nannte, anders als die anderen drei, die Coronapandemie als Begründung für die Absage. So argumentierte am Dienstag auch Österreichs neuer Kanzler Karl Nehammer: Aufgrund der Coronabeschränkungen werde Wien keine hochrangigen Politiker entsenden. Ein politischer Protest oder ein Boykott sei das ausdrücklich nicht.

Australische Boykott ist nicht überraschend

Für Australien wiederum hat die Situation eine besondere Brisanz: Seit Jahren schon spricht die dortige Regierung offen aus, wie schlecht es um die Menschenrechtslage in China bestellt ist. Im vergangenen Jahr forderte Canberra zudem eine Untersuchung über den Ursprung des Coronavirus. Peking reagierte mit einem politischen Rachefeldzug: Australische Waren wie Wein, Getreide oder Rindfleisch wurden mit Strafzöllen von über 200 Prozent belegt. Ein harter Schlag für die australische Wirtschaft, die enge Beziehungen nach China pflegt.

Der Konter folgte im Spätsommer diesen Jahres: Australien schloss sich dem Verteidigungsbündnis Aukus mit den USA und Grossbritannien an - und entschied sich damit klar für die amerikanische und gegen die chinesische Seite. Der jetzige Boykott verwundert daher nicht wirklich. Das sieht auch Premier Scott Morrison so: «Natürlich ist es keine Überraschung, dass wir keine australischen Offiziellen zu diesen Spielen entsenden werden.»

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron indes hält nicht viel von Boykotten. Diese seien rein symbolisch und führten zu nichts, sagt Macron. Seine Regierung beteilige sich nicht an der Aktion, sondern werde eine Delegation nach China entsenden. Auch Südkorea verzichtet auf den Boykott. Präsident Moon Jae-in erklärte Anfang dieser Woche, dass seine Regierung einen Boykott nicht in Betracht ziehe. Das hat vor allem mit dem schwierigen Nachbarn im Norden zu tun: China spielt eine entscheidende Rolle mit Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea. Seoul kann es sich derzeit kaum leisten, China zu verärgern.

Die neue deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock bei ihrem ersten offiziellen Ministerratstreffen in Brüssel. Olivier Hoslet / EPA

In Russland will man erwartungsgemäss von einem Boykott nichts wissen. Wladimir Putin wird persönlich in China erwartet - wenn auch nicht in seiner Rolle als Staatspräsident, sondern in jener des Präsidenten des Russischen Olympischen Komitees. In Deutschland konnte man sich bislang noch zu keinem Entscheid durchringen - auch wenn die neue Aussenministerin Annalena Baerbock klar auf der Linie des Bundesrats ist: Olympische Spiele sollten nicht als politische Bühne benutzt werden, meint Baerbock. Wie in Deutschland und der Schweiz, wird auch in Japan noch geprüft. Die Zeichen in Tokio stehen allerdings eher auf Boykott: Laut japanischen Medienberichten will sich die Regierung noch diesen Monat fürs Fernbleiben aussprechen.