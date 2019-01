Der Brandalarm ging am Sonntag kurz nach 3 Uhr ein, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilte. Die ausgerückten Feuerwehrleute fanden in der brennenden Wohnung drei Leichen. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um eine erwachsene Person und zwei Kinder.

48 Personen wurden wegen des Feuers aus 38 Wohnungen in dem Haus evakuiert. Sie wurden in einem Lokal in der Nähe untergebracht und vom Care Team Grischun betreut. Sechs Hausbewohner und auch zwei Feuerwehrleute mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Zur Brandursache nahmen die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden Ermittlungen auf. Die Umgebung des Hauses am Foralweg in Chur wurde abgesperrt.