Elefantenrunde nach der zweimonatigen Sommerpause. Zurück aus den Ferien eröffnet SRF-Moderator Sandro Brotz die «Arena» gleich mit dem wichtigsten Thema dieses Jahres: Den bevorstehenden Wahlen. Ins Studio geladen sind die Präsidentinnen und Präsidenten der wählerstärksten Parteien.

Noch acht Wochen dauert es bis zum grossen Showdown. Die Parteien haben sich in Position gebracht. Die SP druckt ihr Logo auf rote Socken, die BDP verteilt gelbe Trinkflaschen, die CVP versucht es spielerisch mit orangen Luftballons. Wem gelingt es, am 20. Oktober bei den National- und Ständeratswahlen am meisten Stimmen zu holen?

«Das oberste Ziel ist es, die SVP/FDP-Mehrheit zu brechen und konstruktivere Mehrheiten zu schaffen», sagt SP-Präsident Christian Levrat. CVP-Präsident Gerhard Pfister indes ist überzeugt, dass es seine Partei sein wird, die im Oktober zulegen wird. «Wir halten die Schweiz zusammen», sagt er. Hauptsache man hört sich zu, findet Petra Gössi, Präsidentin der FDP. Es gehe jetzt darum, gemeinsam weiterzukommen, Lösungen zu finden, einander zuzuhören. «Nur so können wir etwas erreichen.»