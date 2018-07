Zu Hunderten strömen die Daheimgebliebenen in diesen Sommerferien in die Badi oder an die Seen und Flüsse. Um sich abzukühlen. Thermalbad? Auf diese Idee kommt bei dieser Hitze jetzt aber wirklich niemand.

Könnte man meinen. Doch in den Aargauer Thermalbädern in Rheinfelden und Schinznach-Bad zum Beispiel findet man zurzeit relativ viele Badegäste, wie ein Augenschein des Regionalsenders Tele M1 zeigt.

«Fühlt sich total gut an»

Und diese finden das Baden im warmen Wasser keinesfalls absurd: «Das fühlt sich total gut an», sagt etwa eine Frau im «Sole Uno» in Rheinfelden. Und ein anderer Badegast versichert über den Beckenrand hinweg: «Das ist überhaupt nicht heiss.»