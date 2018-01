Damit bewirtschaftet die SVP ein Problem, das keines mehr ist. Die Einwanderung – zumindest diejenige aus der EU, und nur um diese geht es bei der neuen Initiative – ist auf einem Niveau angelangt, das tiefer liegt, als Exponenten der Masseneinwanderungsinitiative im Abstimmungskampf 2014 als Zielgrösse nannten (40 000 pro Jahr, nun sind es effektiv 31 000). Man sieht es nicht nur an den Zahlen, man spürt es auch in Diskussionen und Online-Foren: Die Migration ist nicht mehr das Top-Thema. AHV und «No Billag» beschäftigen die Leute weit mehr.

Die Risikobereitschaft der Stimmbürger ist begrenzt

Die sonst so instinktsicheren SVP-Strategen – sie haben sich ausgerechnet in ihrem Kernthema verrannt. Man wundert sich, dass es in dieser Partei keine vernehmbaren Stimmen mehr gibt, die den Irrlauf als solchen benennen (wo ist Peter Spuhler?) Die «Begrenzungsinitiative» kommt zur Unzeit, und sie schiesst komplett über das Ziel hinaus.

Auch einwanderungskritische Bürger werden die Abwägung machen: Soll ich einer Initiative zustimmen, die – vielleicht! – zu einem noch weiteren Rückgang der EU-Zuwanderung führt, die aber – so gut wie sicher! – den bilateralen Weg gefährdet? Jenen Weg, der für die Schweiz nicht lebenswichtig ist jedoch die beste Form der Kooperation mit unserem wichtigsten Handelspartner darstellt? Es ist fast nicht vorstellbar, dass eine Mehrheit der Bürger das Risiko eingeht, mit dem Personenfreizügigkeits-Abkommen auch die anderen sechs Verträge der Bilateralen I zu kippen, die damit verknüpft sind. Es wäre wider jede Vernunft, solange keine Alternative zu den Bilateralen in Sicht ist, die unseren Wohlstand ebenso gut sichert.

Wenn es heute Probleme mit der Zuwanderung gibt, dann mit jener von ausserhalb Europas. Das verkennt die neue Initiative. Die EU-Fixierung scheint die SVP betriebsblind zu machen. Und sie lässt das Label «Wirtschaftspartei», das sich die SVP gab, unglaubwürdig erscheinen. Bei der FDP freut man sich bereits auf den Wahlkampf 2019.

patrik.mueller@schweizamwochenende.ch