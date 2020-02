Begrenzungs-Initiative: Karin Keller-Sutter lanciert Kampf gegen SVP

«Ein grosser Sprung ins Ungewisse.» Mit diesen Worten umschrieb Justizministerin Karin Keller-Sutter am Dienstag die Konsequenzen einer Annahme der SVP-Begrenzungsinitiative am 17. Mai. Das Volksbegehren verlangt das Ende der Personenfreizügigkeit mit der EU und gibt dem Bundesrat nur gerade zwölf Monate Zeit, mit Brüssel eine einvernehmliche Ausserkraftsetzung auszuhandeln. Einigen sich die beiden Seiten nicht, müsste die Schweiz das Abkommen gemäss Initiativtext innerhalb von 30 Tagen kündigen.

Hat die EU der Schweiz ein Ultimatum gesetzt?

Mit keinem Wort erwähnte Keller-Sutter in ihrem einleitenden Votum die Gespräche über das umstrittene Rahmenabkommen mit der EU, welche der Bundesrat aus abstimmungstaktischen Gründen auf Eis gelegt hat. Sie schwieg auch zum Ultimatum, das die EU dem Bundesrat bei einem Treffen im Januar in Davos gestellt haben soll; demnach verlangte Brüssel, dass sich die Schweiz nach der Abstimmung innert neun Tagen hinter den Abkommensentwurf stellt. Das geht aus einer EU-internen Aktennotiz hervor, die der Redaktion CH Media vorliegt.

Aufgrund der vielen Journalistenfragen kam Keller-Sutter am Ende aber nicht darum herum, ausführlich über das Rahmenabkommen zu sprechen. Sie bemühte sich, dem Eindruck entgegenzuwirken, die Schweiz müsse sich nach der Abstimmung sofort dem Willen der EU beugen. Aus Sicht des Bundesrates gebe es keine Frist und kein Ultimatum aus Brüssel. Dieser Eindruck sei alleine entstanden, weil am 26. Mai die Aktualisierung des bilateralen Abkommens über die technischen Handelshemmnisse fällig sei: Der Bundesrat erwarte von der EU, dass sie der Erneuerung des Abkommens wie geplant zustimme. Die Landesregierung ihrerseits wolle die offenen innenpolitischen Fragen zum Rahmenabkommen nach der Abstimmung rasch klären, aber ohne sich auf einen Zeitpunkt festzulegen. «Wir akzeptieren keine Fristen.» Doch so eindeutig ist die Faktenlage nicht. In dem von der EU erstellten Gesprächsprotokoll vom Davoser Treffen mit dem Bundesrat findet sich eine Textstelle, die je nach Interpretation als Ultimatum verstanden werden kann. Es heisst darin, die EU habe bei den Gesprächen mit Nachdruck betont, dass sie vom Bundesrat nach dem Urnengang vom 17. Mai «klare Signale» in Bezug auf eine Unterzeichnung des Rahmenabkommens erwarte. Erstens solle die Schweizer Regierung ihr «Engagement» für die Klärung der drei offenen Streitpunkte Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen unter Beweis stellen. Und zweitens ein Bekenntnis ablegen, die Botschaft zum Rahmenabkommen nach erfolgter Klärung «sofort» ans Parlament zu überweisen. Andernfalls werde die EU «Massnahmen treffen, um den Weg für eine Unterzeichnung des institutionellen Rahmenabkommens zu ebnen».