Näher will er sich dazu mit Verweis auf das Amtsgeheimnis nicht äussern. Klar ist: Die meisten Meldungen betrafen Fälle, in denen Beamte nicht korrekt arbeiten. Ebenso häufig sind Unregelmässigkeiten bei Beschaffungen – etwa Millionen-Aufträge, die freihändig an immer den gleichen Lieferanten vergeben werden. Zudem gibt es mutmassliche Bestechungsfälle, denen die EFK aufgrund von Hinweisen nachgeht.

Es drohen Ehrverletzungen

Trotz allen Fortschritten, zu denen die Whistleblowing-Plattform geführt hat: Gewährt die EFK mehr Anonymität, steigt auch das Risiko, dass zu Unrecht angeschwärzt wird. «Die Finanzkontrolleure fördern eine Kultur des Misstrauens», kritisiert der Kadermann eines Bundesamts, der nicht namentlich zitiert werden will. Bundesangestellte würden «regelrecht zum Anschwärzen animiert».

Wann schlägt ein Informant Alarm, weil ihm Ungereimtheiten aufgefallen sind? Wann ist er bloss ein Denunziant? Whistleblower sollten aus hehren Motiven handeln, so lautet der öffentliche Konsens. Doch die Unterscheidung zwischen Edelmut und Rachelust ist häufig eine Frage der Perspektive. Gemäss dem Hamburger Medienprofessor Johannes Ludwig, Mitbegründer des renommierten «Whistleblower-Netzwerks», erhofft sich ein Denunziant vor allem eigene Vorteile. «Der Whistleblower handelt dagegen im Interesse der Allgemeinheit und geht dabei selbst ein Risiko ein.»

EFK-Mann Jeannet beteuert: «Wir achten strengstens darauf, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen.» So prüfe man Hinweise zuerst auf ihre Plausibilität hin, ein Prüfverfahren werde erst nach einem konkreten Anfangsverdacht eingeleitet. «Es ist wichtig, dass wir nicht in Ehrverletzungen oder Verleumdungen verwickelt werden.» Am Ende aber zählt laut Jeannet vor allem eines: Man wolle objektiv arbeiten, um Unregelmässigkeiten zu bereinigen und Delikte aufzudecken.

Es sind unverblümte Aussagen, die in der Schweiz, einer Bastion der Diskretion, noch immer Seltenheitswert haben. Wie schrieben die Finanzkontrolleure bei der Eröffnung ihrer neuen Plattform: «Stellen wir ein Problem fest, neigen wir vielleicht dazu, dieses zu übersehen, um keine Schwierigkeiten zu verursachen.»