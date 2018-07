Der BDP-Politiker und Bauunternehmer aus dem Kanton Thurgau, Thomas Keller, sorgt mit einem Tweet für Kopfschütteln. Er reagierte auf eine «Blick»-Geschichte über einen Wachtmeister, der vor zwei Jahren zur Rassendiskriminierung aufrief. Keller schreibt in seinem Tweet, in Hitler sehe er «nicht nur den menschenverachtenden bösartigen Tyrannen und Diktator». Und weiter: «Ich glaube die heutige Geschichtsschreibung ist ziemlich aus einer einseitigen Perspektive. So unendlich schlecht kann dieser Mann nicht gewesen sein.»