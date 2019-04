Der Landwirt wollte am Dienstagmorgen mit dem Motorkarren Heuballen in einen Stall transportieren. Als er am Mittag von der Arbeit noch nicht zurückgekehrt war, machten sich Angehörige auf die Suche nach ihm.

Sie fanden den Bauern leblos bei der Örtlichkeit "Mun Sot" auf einer Wiese liegend, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte. Der hintere Teil des Fahrzeuges war gekippt.

Der Rega-Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen.