Nirgends landen so viele nach Rauschmittel-Konsum in den Spital wie in Basel

In Basel-Stadt und der Romandie gibt es schweizweit am meisten Spitalaufenthalte wegen Alkohols und anderer Drogen. Dies zeigt eine neue Auswertung des schweizerischen Gesundheitsobservatoriums, über die die "SonntagsZeitung" und "Le Matin Dimanche" berichten. Bei Spitzenreiter Basel-Stadt gab es 2016 pro 1000 Einwohner 17,4 entsprechende stationäre Spitalaufenthalte. Dahinter folgten fast alle Kantone aus der Romandie. Den tiefsten Wert hatte mit einer Rate von 4,8 Spitalaufenthalten pro 1000 Einwohner der Kanton Zug. Ursache für die meisten Fälle war Alkohol. Als einen der Gründe für die Unterschiede zwischen den Kantonen nannten Suchtexperten gegenüber der Zeitung unterschiedliche Trink- und Konsumkulturen. Dies gelte insbesondere für die Romandie, wo es viele Weinbauern gebe, hiess es beim Walliser Gesundheitsobservatorium. Das basel-städtische Gesundheitsdepartement hingegen wehrte sich vehement gegen eine solche Zuschreibung. Das Konsumverhalten sei nicht entscheidend, sagte eine Sprecherin des Departements. Vielmehr spiele die Art und Weise, wie die Diagnosen in den Spitälern erfasst würden, eine Rolle. Für die Analyse haben Wissenschaftler über 75'000 Spitalaufenthalte wegen des Konsums von Alkohol, Tabak, Schlaf- und Beruhigungsmitteln, Schmerzmitteln, Cannabis, Kokain, Lösungsmitteln oder Halluzinogenen wie LSD herangezogen. Die Diagnosen umfassten ein breites Spektrum an schädlichen Gebrauchs von Vergiftungen bis hin zu psychischen Störungen. Zeckenbisse: Behörden weiten Impfempfehlung aus

Nach einem Rekord an durch Zecken an Hirnhautentzündung erkrankten Menschen in der Schweiz reagieren Bund, Kantone und die Experten der Eidgenössischen Impfkommission definitiv. Wie die "NZZ am Sonntag" schreibt, weiten sie gemäss einer Vereinbarung ihre Impfempfehlung aus. Entsprechende mögliche Absichten gab der Bund bereits Mitte September bekannt. Der Rat zur Impfung solle nicht mehr nur auf einzelne Risikogebiete beschränkt sein, die auf einer kleinteiligen Gefahrenkarte eingetragen sind. Vielmehr solle die Empfehlung für ganze Kantone oder gar die ganze Schweiz gelten. Man wolle verhindern, dass es im nächsten Jahr erneut so viele Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis-Ansteckungen gebe, erklärte Mark Witschi, Sektionsleiter beim Bundesamt für Gesundheit. In diesem Jahr infizierten sich mindestens 344 Menschen nach einem Zeckenbiss mit einer viralen Hirnhautentzündung, 30 Prozent mehr als im ganzen Jahr 2017 und so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Gut 80 Prozent der gemeldeten Personen müssen vorübergehend hospitalisiert werden; die Symptome reichen von Fieber über heftige Kopf- und Gliederschmerzen bis hin zu Bewusstseinstrübungen und Lähmungen. In seltenen Fällen verläuft die Entzündung tödlich. Zuletzt starb im Juni ein 73-jähriger Jäger aus dem Kanton Aargau nach einem Zeckenbiss. Pfister will nicht

CVP-Präsident Gerhard Pfister will trotz Zuspruch auch aus anderen Parteien nicht Nachfolger von Bundesrätin Doris Leuthard werden. Eine allfällige Wahl durch das Parlament als Sprengkandidat würde er nicht annehmen, sagte er in Interviews mit mehreren Sonntagszeitungen. "Ich schliesse eine Kandidatur aus", bekräftigte der 56-jährige Zuger Nationalrat. Für den "unwahrscheinlichen Fall", dass er am 5. Dezember gegen seinen Willen gewählt werden sollte, "würde ich wohl erklären, dass ich eine Wahl nicht annehmen könnte und dass die Bundesversammlung jemanden der offiziell Kandidierenden aus der CVP wählen sollte". Er habe mit der Wahl zum CVP-Präsidenten von der Idee, Bundesrat zu werden, Abschied genommen. Der Parteipräsident ortet hinter den anhaltenden Forderungen nach seiner Kandidatur "Züge einer Kampagne". Diese habe offensichtlich auch das Ziel, die CVP zu disqualifizieren oder die CVP-Führung zu destabilisieren und ihn ein Jahr vor den Wahlen an der Spitze wegzulocken. Pfister wurde jüngst in verschiedenen Medienberichten als möglicher Nachfolger der per Ende Jahr zurücktretenden Bundesrätin Leuthard ins Spiel gebracht. Bislang in der CVP eine Kandidatur angekündigt haben der Zuger Ständerat und Alt-Regierungsrat Peter Hegglin, die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter und die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen. Preisüberwacher untersucht Einbürgerungsgebühren Der Schweizer Preisüberwacher nimmt die grossen Kostenunterschiede zwischen den Kantonen bei Einbürgerungen unter die Lupe. "Wir haben mit einer Studie begonnen", erklärte der stellvertretende Preisüberwacher Beat Niederhausen der Westschweizer Zeitung "Le Matin Dimanche". Man habe von Hauptorten in mehreren Kantonen die Gebührenhöhe erfragt. "Wir sehen uns nun die Verfahren und die Gründe für die Kostenunterschiede an." Gemäss des geltenden Gesetzes dürfen die Gebühren lediglich die Kosten decken und keine zusätzlichen Einnahmen generieren. In Basel-Stadt etwa kostet dem Bericht zufolge die Einbürgerung einen 30-jährigen Alleinstehenden 2150 Franken, in Lausanne gerade mal nur zwischen 550 und 850 Franken. In Freiburg schwankt die Gebühr zwischen 1800 und 3000 Franken. Begründet werden dort die höheren Kosten unter anderem mit einer geringen Anzahl an Gesuchen. Basel ermittelt gegen Piraten Die basel-städtische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen afrikanische Piraten eingleitet, die vor einem Monat im Golf von Guinea die Mannschaft des Schweizer Hochseeschiffs MV Glarus entführt hatten. Kriminalkommissär René Gsell bestätigte dem "SonntagsBlick" die Eröffnung eines Vorverfahrens zur Geiselnahme. Zum Stand der Untersuchung machte er wegen des laufenden Verfahrens keine Angaben. Weil die Geiselnahme eine Straftat an Bord eines Schweizer Seeschiffs ist, wird das Flaggenprinzip angewendet. Die Glarus steht damit unter Schweizer Recht. Kommt es auf ihr zu einem Verbrechen, gilt dieses als in der Schweiz verübte Tat. Da Basel der Heimathafen aller Schweizer Hochseeschiffe ist, wurden die dortigen Staatsanwälte aktiv. Sieben Philippiner, ein Kroate, ein Bosnier, ein Slowene, ein Ukrainer und ein Rumäne sind seit einem Monat in Geiselhaft, Schweizer sind keine darunter. Die Piraten fordern Lösegeld. Die Verhandlungen dauern an. Die Mannschaft werde zusammen festgehalten und es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, sagte ein Sprecher für die betroffene Reederei Massoel Shipping. Dienstverweigerer sollen rehabilitiert werden