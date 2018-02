Frau Kiràly ist ausgesteuert und lebt von 900 Franken im Monat. Trotzdem entspricht sie nicht dem Bild, das man von einer Langzeitarbeitslosen im Kopf hat: Sozial isoliert, resigniert, depressiv. Sie geht gerne unter Leute, beschäftigt sich ständig. Ihre Wohnung einrichten zum Beispiel. Die Vorhänge habe sie selbst «zusammengeschnurpft», sagt sie in breitem Berndeutsch. «Früher blieb für so was neben dem Vollzeitjob auf der Bank keine Zeit.»

Burnout veränderte alles

Diese Frau also erhält jede Woche ein Bündel Absagen mit Gründen, die so abgelutscht sind, dass man sie auch als Nicht-Stellensuchende auswendig kann. Ständig entspricht sie nicht hundertprozentig dem gesuchten Profil. Passt jemand anderes ein My besser. Ist sie überqualifiziert.

Zuerst bewarb sie sich noch auf klassische KV-Stellen. Das hat sie als Jugendliche gelernt. Dann wandte sie sich an den Detailhandel. Migros, Coop, Denner – alle hat sie schon angeschrieben. «Ich hätte mich auch als Kassiererin anstellen lassen», sagt sie. Aber das interessiert in den Personalabteilungen niemanden. Nicht einmal bei denen, die an der Front täglich mit Menschen wie Jsabella Kiràly zu tun haben: das Sozialamt der Stadt Bern.