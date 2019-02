Die erste Bohrung startet Mitte März in Bülach im Gebiet Nördlich Lägern, die zweite ein paar Wochen später in Trüllikon im Gebiet Zürich Nordost (siehe Grafik und Text rechts). Auch in der dritten möglichen Standortregion Jura Ost sind Sondierbohrungen geplant, deren Bewilligung steht aber noch aus.

Jetzt geht die Standortsuche in die finale Phase: Um die Gesteinsschichten in den drei favorisierten Regionen genauer untersuchen zu können, führt die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) ab diesem Jahr sogenannte Sondierbohrungen durch. Dabei bohrt sie mit einem rund 30 Meter hohen Bohrgerät bis zu 1300 Meter in die Tiefe. Kosten und Dauer pro Bohrung: 15 Millionen Franken und sechs bis acht Monate.

Insgesamt werden somit Kosten von ungefähr 100 Millionen Franken entstehen. Welche Erkenntnisse sollen die Bohrungen also bringen? Wie muss der Untergrund beschaffen sein, damit in etwa 25 Jahren das Tiefenlager gebaut werden kann? Als Schlüssel zum Erfolg gilt das Tongestein Opalinuston, das die radioaktiven Stoffe dank seiner Dichte sehr gut einschliessen kann und deshalb als Wirtgestein dienen soll (siehe nachfolgende Box).

«Wir sind natürlich sehr gespannt, was wir bei den Bohrungen herausfinden», sagt Geologe Philipp Senn, der bei der Nagra als Programmkoordinator das Auswahlverfahren begleitet. «Solche Tiefbohrungen sind in der Schweiz nicht völlig aussergewöhnlich, aber doch selten. Der erwartete Erkenntnisgewinn ist deshalb ein Meilenstein für Fachleute, Ämter und Politik und lässt das Herz eines jeden Geologen höherschlagen.»

«Wir wissen, dass dieses Gestein an allen drei Orten vorhanden ist», sagt Senn. «Jetzt geht es darum, die exakte Tiefe und Dicke zu messen. Auch interessiert uns der Mineraliengehalt und die Zusammensetzung des darunter und darüber liegenden Gesteins. Zwischen den Regionen könnten sich hierbei Nuancen zeigen, die für die Standortwahl entscheidend sein können.»

Der Opalinuston erstreckt sich in einer relativ ähnlichen Zusammensetzung nördlich der Alpenkette – von der Ost- und Westschweiz bis Stuttgart. Vor Millionen von Jahren ist er auf dieser Fläche im Meer abgelagert worden.

Unterschiede gibt es laut Philipp Senn vor allem bezüglich der Tiefe: In der Region Jura Ost befindet sich der Opalinuston etwa 500 Meter unter der Erdoberfläche, in Zürich Nordost etwa 750 Meter und in Nördlich Lägern etwa 900 Meter.

Um das Endlager zu bauen, ist eine sehr tiefe Lage des Opalinustons aber nicht unbedingt von Vorteil. Im Gegenteil: Da Hohlräume im Gestein ausgegraben werden müssen, stellt die Tiefe auch eine bautechnische Herausforderung dar. Das Tongestein rund um den Hohlraum sollte möglichst intakt bleiben.

Die Nagra wollte Nördlich Lägern als Standortregion vor drei Jahren deswegen zurückstellen und sich auf Jura Ost und Zürich Nordost fokussieren. Auf Druck des Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi), das die Zurückstellung «als nicht robust begründet» sah, wurde Nördlich Lägern aber wieder ins Rennen aufgenommen.

So spannend die Standortsuche für Fachleute ist, so emotional ist sie für die betroffene Bevölkerung. Von Beginn an wird der Prozess von Widerstand begleitet (siehe nachfolgenden Text). In den letzten Jahren scheint die Akzeptanz für ein Tiefenlager allerdings gewachsen zu sein – an vielen Orten hat man sich mit dem Gedanken, eine Standortregion zu werden, abgefunden.