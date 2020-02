Bahnverkehr: Zugverkehr von und nach Italien vorerst normal

(wap) Bahnreisende müssen wegen den Quarantäne-Massnahmen in Italien nicht mit Konsequenzen für den Schienenverkehr in der Schweiz rechnen. Derzeit seien keine Massnahmen im grenzüberschreitenden Personenverkehr vorgesehen, sagt SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi. Man stehe aber in Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit. Falls es dieses für nötig halte, würden für alle betroffenen Betriebe einheitliche Massnahmen ergriffen. Nach Italien fahren auch die Rhätische Bahn, die Centovalli-Bahn und die BLS.