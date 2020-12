BAG meldet am Freitag 4382 zusätzliche Coronainfektionen und 101 neue Todesfälle

(dpo/sat) Bis Freitag wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 4382 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, schreibt das BAG auf seiner Website. Das ist ein leicht tieferer Wert als in den Tagen zuvor: Am Donnerstag verzeichnete das BAG 4455 und am Mittwoch 4786 Neuinfektionen. Auch der 14-Tage-Schnitt ist damit laut BAG weiterhin leicht rückläufig.

In den vergangenen 24 Stunden mussten sich 199 Menschen aufgrund einer Erkrankung an Covid-19 in Spitalpflege begeben. Am Tag zuvor hatte dieser Wert noch bei 194 gelegen. Auch hier ist der 14-Tage-Schnitt weiterhin leicht rückläufig. Am Freitag meldet das BAG zudem zusätzliche 101 Verstorbene in Zusammenhang mit einer bestätigten Coronavirusinfektion. Am Donnerstag waren es 80 Todesfälle. Hier ist laut BAG noch keine Trendwende in Sicht. Seit Beginn der Pandemie sind in der Schweiz und in Liechtenstein insgesamt 1024 Personen am Coronavirus gestorben.

Insgesamt wurden dem Bundesamt für Gesundheit seit Donnerstag zusätzliche 27'425 Tests gemeldet. Die Positivitätsrate beträgt damit 18,6 Prozent und ist vergleichbar hoch wie in den letzten 14 Tagen.