BAG meldet am Donnerstag 550 neue Coronafälle

(rwa) Am Dienstag waren es 225 Neuinfektionen, am Mittwoch kamen weitere 411 Fälle hinzu und nun sind es am Donnerstag 550 Neuansteckungen. Bei 12'388 Tests entspricht das einer Positivitätsrate von 4,4 Prozent. Das BAG meldete zudem 18 neue Hospitalisierungen und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus, die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf 1784.

Der tägliche BAG-Situationsbericht zeigt weiter, dass sich aktuell 3352 Personen in Isolation befinden, 6380 weitere in Quarantäne. 13'709 Personen mussten nach ihrer Rückkehr aus einem Cornona-Risikogebiet ebenfalls in Quarantäne. Insgesamt haben sich in der Schweiz und in Liechtenstein bisher 53'832 Personen mit dem Coronavirus infiziert, in den letzten zwei Wochen waren es 4734 Personen bei 137'873 Tests, was einer Positivitätsrate von 3,4 Prozent entspricht.