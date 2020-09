BAG meldet am Dienstag 286 neue Infektionen mit dem Coronavirus

(sat) Nach 1095 laborbestätigten Coronainfektionen zwischen Freitag und Montag sind dem BAG bis am Dienstagmorgen 286 neue bestätigte Coronafälle gemeldet worden. Bei den am selben Tag ausgewerteten 7949 Coronatests entspricht dies einer Positivitätsrate von rund 3,6 Prozent. Im Durchschnitt der letzten sieben Tage liegt die Positivitätsrate laut BAG bei 4 Prozent. Total haben sich seit Ausbruch der Krankheit in der Schweiz und in Liechtenstein inzwischen nun offiziell 50'664 Personen mit dem Sars-CoV-2-Erreger angesteckt.

Weiter meldet das Bundesamt für Gesundheit am Dienstag, in den letzten 24 Stunden hätten zusätzliche 14 Personen in Zusammenhang mit einer Coronainfektion neu ins Spital gebracht werden müssen. Ausserdem verzeichnete das BAG drei weitere Todesfälle. Alle davon ebenfalls in der Schweiz. Bisher sind damit inzwischen 1773 Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Ansteckung in der Schweiz und in Liechtenstein gestorben.