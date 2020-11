BAG meldet am Dienstag 142 Tote und 4241 Neuansteckungen mit Coronavirus

(wap/agl) Nachdem das BAG über das Wochenende im Schnitt täglich rund 3250 Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet hatte, meldete es am Dienstag 4241 Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden mussten zudem 238 Patienten hospitalisiert werden, nachdem es über das Wochenende 410 Hospitalisationen gab. Auch bei den Todesfällen bleiben die Zahlen hoch: Am Dienstag meldet das BAG zusätzliche 142 Verstorbene in Zusammenhang mit einer bestätigten Coronavirusinfektion.

Insgesamt wurden dem BAG seit Montag zusätzliche 20'794 Tests gemeldet. Die Positivitätsrate beträgt damit 20,4 Prozent. Im Schnitt der letzten 14 Tage waren 22,5 Prozent der Tests leicht mehr positiv. Seit Beginn der Pandemie sind in der Schweiz 3930 Personen am Coronavirus gestorben. Offiziell wurden 304'593 Infektionen registriert. Gemäss dem BAG-Situationsbericht befinden sich zurzeit 32'919 Personen in Isolation und 32'919 Personen in Quarantäne.