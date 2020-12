BAG meldet 5424 Neuinfektionen und 96 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

(rwa) In den letzten 24 Stunden hat das BAG 5424 neue Coronafälle in der Schweiz und Liechtenstein verzeichnet. Bei 29'576 Tests beträgt die Positivitätsrate weiterhin hohe 18,3 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass die Dunkelziffer ab einer Positivitätsrate von fünf Prozent zu hoch ist.

Die Zahl der Neuansteckungen bleibt ebenfalls hoch und stieg sogar. Zum Vergleich: Letzten Mittwoch waren 5033 neue Coronafälle gemeldet worden, gestern Dienstag verzeichnete das BAG 4197 Neuansteckungen.

In den letzten 24 Stunden musste sich 303 Menschen in Spitalpflege begeben. Am Dienstag waren es 220, vor einer Woche 292 Hospitalisationen. Zudem sind dem BAG seit Dienstag weitere 96 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet worden. Damit kamen bislang 7005 Menschen ums Leben.