BAG meldet 2727 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus und 70 Todesfälle

(mg) Das BAG meldet am Mittwoch 2727 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus in der Schweiz und in Liechtenstein. Zum Vergleich: Am Vortag waren es noch lediglich 2260, vor einer Woche dagegen 3001. Die Fallzahlen sind damit im Vergleich zur Vorwoche leicht tiefer. Insgesamt wurden dem BAG zwischen Dienstag und Mittwoch 32'716 Testresultate gemeldet. Das ergibt eine Positivitätsrate von 8,3 Prozent.

In den vergangenen 24 Stunden sind laut BAG zudem 70 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie in der Schweiz und in Liechtenstein gesamthaft 8236 Personen gestorben. Ebenfalls meldet das BAG am Mittwoch 137 neue Spitaleinweisungen. Auch bei den Todesfällen und den Einlieferungen in ein Spital zeigen sich rückläufige Tendenzen. Zum Vergleich: Am Dienstag wurden 75 Tote und 129 Spitaleintritte gemeldet.