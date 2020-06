69 Neuinfektionen innert 24 Stunden: BAG-Direktor ist «beunruhigt», Berset warnt

(wap) Der jüngste Anstieg der Fallzahlen sorgt in Bern für Unruhe. BAG-Direktor Pascal Strupler wandte sich am Samstag mit einem Tweet an die Bevölkerung und rief dazu auf, trotz Lockerungen auf Hygiene und Distanz zu achten. «Spätestens wenn sich die Fallzahlen wieder verdoppeln, haben wir ein Problem», sagt Strupler im« Blick».