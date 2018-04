Die Prämien haben sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Bürger wie auch Politiker beklagen die Entwicklung – und trotzdem passiert nichts. Woran liegt’s?

Es ist klar, dass dringend etwas passieren muss. Der Bundesrat hat 2016 eine international zusammengesetzte Expertengruppe damit beauftragt, Massnahmen auszuarbeiten, mit denen wir das Kostenwachstum dämpfen können. Ein erstes Massnahmenpaket kommt noch dieses Jahr in die Vernehmlassung. Darin befindet sich etwa ein Experimentierartikel, der innovative Projekte zur Kostendämpfung fördern soll. Mit der Senkung der Medikamentenpreise hat das BAG in den vergangenen Jahren zudem bereits Einsparungen von 800 Millionen Franken erzielt – das ist nicht nichts.

Für Kritiker sind das bloss Pflästerchen. Sie glauben, dass vielmehr eine Operation am offenen Herzen nötig ist, wenn wir unser Gesundheitssystem noch retten wollen.

Es stimmt: Wenn wir jetzt nichts Entscheidendes unternehmen, besteht die Gefahr, dass wir unser Gesundheitssystem an die Wand fahren. Doch ein einziges Wundermittel, das alle Probleme auf einen Schlag löst, gibt es nicht. Wir müssen an allen Ecken des Gesundheitssystems ansetzen und alle Akteure in die Pflicht nehmen: Spitäler, Ärzte, Kantone, den Bund, die Versicherer und letztendlich auch die Patienten.

Wer braucht am dringendsten einen Weckruf?

Die Ärzteschaft und die Patienten. Wir müssen alles daran setzen, medizinisch unnötige Interventionen zu vermeiden. «Less is more», lautet das Motto. Wir brauchen eine Medizin, die sich aufs Nötige beschränkt, ohne zu rationieren. Dafür braucht es eine Sensibilisierung in der Ärzteausbildung, aber auch die Entwicklung eines Gesundheits- und Kostenbewusstseins in der Erziehung und in den Schulen.

Die CVP will per Volksinitiative eine Kostenbremse im Gesundheitswesen verankern. Was taugt der Plan aus Ihrer Sicht?

Die Initiative wird eine Debatte über das Kostenbewusstsein im Gesundheitswesen anheizen und das ist gut so. Aber es ist nicht an mir, die Pläne zu kommentieren. Für das BAG steht das Massnahmenpaket des Bundesrats im Vordergrund.