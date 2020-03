Autostreit am Fusse des Matterhorns: Im Walliser Ferienort hängt der Dorfsegen schief

Alle Wege führen nach Rom – aber nur einer nach Zermatt. Wer heute in die Walliser Ski-Metropole reisen will, ist auf die Verbindung der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) angewiesen. Öv-Kunden nehmen den Zug ab Visp, motorisierte Kunden parkieren ihr Auto in der Garage im Zermatter Vorort Täsch, und steigen für die letzte Etappe ebenfalls auf die Schienen um.

Nur Einwohnern, Lieferwagen und Pendlern, wie zum Beispiel Saisonniers, die in den Hotels arbeiten, ist es seit 1978 erlaubt, die Strasse bis nach Zermatt zu benützen. Allerdings benötigen sie dafür eine Bewilligung für 56 Franken pro Jahr. Dafür gibt es in Zermatt rund 2500 Parkplätze, die allesamt unterirdisch sind. Schliesslich ist das Dorf für seine Autofreiheit weltweit bekannt.

Doch der Dorfsegen hängt derzeit schief. Vor einigen Wochen - noch vor dem Ausbruch der Corona-Krise in der Schweiz (siehe Box) - sorgte eine Gruppe, die sich IG Zufahrt Zermatt nennt, mit einem Artikel im «Walliser Boten» dafür, dass ein jahrzehntealter Zwist neu aufgerollt wurde. Ihre Kernforderung: Die Strasse nach Zermatt soll wintersicher ausgebaut werden, langfristig für die Öffentlichkeit zugänglich sein, und vor Zermatt sollen bis zu 2000 zusätzliche Parkplätze entstehen. Damit haben sie sich mit der Gemeindepräsidentin angelegt, die sich gegen eine Öffnung der Strasse wehrt.

Die tödliche Lawinen-Katastrophe von 1985

CH Media ging dem Disput auf die Spur, und traf beide Parteien vor Ort. In den Gesprächen wird schnell klar, dass die Fronten verhärtet sind: «An den Haaren herbeigezogen!», «Das ist lächerlich!», «Das sagen sie immer!». Ein konstruktiver Dialog scheint momentan unmöglich.

Florian Julen, Mitbesitzer des Hotels La Couronne im Zentrum von Zermatt, und der Treuhänder Karl Eggen stehen der IG Zufahrt Zermatt vor. In einem Sitzungszimmer von Julens Hotel im Dorfzentrum legen die beiden Herren ihre Standpunkte dar und kommen auf die komplexe Vorgeschichte zu sprechen. Die Strasse gibt es schon lange. Zwar wurde sie in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut, doch ist sie nach wie vor an einigen Stellen schmal und einspurig. Und: An zwei neuralgischen Abschnitten fehlen Lawinen-Galerien, obwohl 1985 ein Reisecar von einer Lawine erfasst wurde und 11 Menschen ums Leben kamen.

«Wenn es viel schneit, bleibt die Strasse heute zu», sagt der 56-jährige Julen. So geschehen vor zwei Jahren. Mehrere Tage lang war das Dorf wegen Schneegestöbers von der Umwelt abgeschnitten. Auch die Bahn konnte nicht fahren. «Für viele Gäste war die Situation unzumutbar. Sie verpassten ihren Rückflug und mussten zwei, drei Tage einfach hier bleiben», sagt Julen. Die meisten blieben ruhig, «aber manche verloren die Fassung. Solche Szenen passen nicht zu unserem guten Ruf!»

Die IG wolle Zermatt autofrei halten, sagt Kollege Eggen. «Aber um eine wirtschaftliche Entwicklung zu garantieren, muss es für die Touristen möglich sein, bis vor die Tore des Dorfes mit ihrem Auto anreisen zu können.» Julen pflichtet dem 66-Jährigen bei: «Heute empfinden viele Gäste die Anreise als zu kompliziert.»

Für die Gemeindepräsidentin ist klar: «Das sind Höirini!»

Auf der anderen Seite des Flusses, nur 200 Meter entfernt von Julens Hotel und neben der Dorfkirche, steht das Gemeindehaus. Präsidentin Romy Biner-Hauser empfängt in ihrem Büro und stellt gleich zu Beginn klar: «Zwischen der IG und mir herrscht Einigkeit, dass die Strasse besser vor Naturgefahren geschützt werden muss. Aber eine Öffnung für die Öffentlichkeit erachte ich als praktisch unmöglich.» Dass Julen und seine Kollegen das Thema in die Medien gebracht haben, passt ihr nicht. «Sie zeigen viel Engagement, aber sie sind auch Höirini!», sagt sie auf Walliserdeutsch und meint damit Polemiker.

Doch selbst der Ausbau einer wintersicheren Strasse ist nicht so einfach. Grund ist ein Abkommen aus dem Jahr 2005, als das Parkhaus in Täsch gebaut wurde mit 30 Millionen Franken der öffentlichen Hand. Der Kanton, der Bund und die private Matterhorn Gotthard Bahn vereinbarten damals, dass die Strasse für die nächsten 25 Jahre – also bis 2030 – nicht ausgebaut werden darf. Die IG bezeichnet dieses Abkommen gestützt auf ein juristisches Gutachten als illegal. Und nun befürchten sie eine Wiederholung der Geschichte.

Anlass für ihre Angst ist der «Bahn-Ausbauschritt 2035» des Bundesrates, der in den kommenden Jahren 11,9 Milliarden Franken in die Eisenbahn-Infrastruktur investieren will. Auch Zermatt profitiert von diesem staatlichen Honigtopf. 320 Millionen Franken fliessen ins Bergdorf für den Bau eines neuen Bahntunnels zwischen Täsch und Zermatt, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten.