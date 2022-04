Auswandern Nach zwei Jahren Corona: Diese Länder sind bei Auslandschweizern beliebt – und diese nicht Heute leben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland als vor der Corona-Pandemie. Welche Destinationen im Trend liegen, welche nicht – und drei weitere Grafiken.

Mehr als jede zehnte Person mit Schweizer Pass wohnt im Ausland. Ende des letzten Jahres waren 788'000 Schweizerinnen und Schweizer bei einer Schweizer Vertretung im Ausland angemeldet. Das ist ein Plus von rund 11'700 Personen oder 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik am Donnerstag meldet. Der Anstieg ist vergleichbar mit der Entwicklung vor der Pandemie.

Im ersten Coronajahr 2020 ging die Zahl ausgewanderten Schweizer zurück. Der Wanderungssaldo blieb aber negativ. Das heisst, es gab mehr Aus- als Einwanderungen von Menschen mit Schweizer Pass. Dieser Trend hält seit 30 Jahren an.

Die Mehrheit der Auslandschweizer bevorzugt den alten Kontinent: 64 Prozent sind in Europa zu Hause. Hier wuchs die Schweizer Gemeinschaft letztes Jahr überdurchschnittlich: plus 2,2 Prozent. In Asien, Ozeanien und Amerika gab es einen kleinen Anstieg, in Afrika ein Minus von 0,6 Prozent.

In der Rangliste mit den meisten Auslandschweizern bilden seit Jahren die gleichen Länder die Spitze:

Frankreich: 202'422 Deutschland: 96'615 USA: 81'624 Italien: 50'549 Kanada: 40'814

Portugal verzeichnete in den letzten zwei Jahren anteilsmässig die grösste Zunahme an Auslandschweizerinnen und -schweizern. Im Land von Fado und Cristiano Ronaldo stieg ihre Zahl um 22 Prozent auf rund 5400.

Der Torre de Belém in Lissabon. Portugal ist nicht nur bei Schweizer Touristen beliebt, sondern auch bei Auswanderern. Getty

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die Schweizer Gemeinschaft in Portugal klein. Dafür ist der Anteil jener, die nebst dem Schweizer keinen weiteren Pass besitzen, in Portugal überdurchschnittlich hoch. 4 von 10 sind nur Schweizer Bürger. Über alle Länder gesehen hat die grosse Mehrheit der Auslandschweizer mehr als eine Staatsangehörigkeit (75 Prozent).

Nach Portugal folgen Bulgarien und Liechtenstein. In diesen drei Ländern wuchs die Zahl der Schweizer schon vor Corona vergleichsmässig stark.

Um einen aussagekräftigen Vergleich ziehen zu können, werden nur Länder mit mehr als 200 Auslandschweizern berücksichtigt.

In der Rangliste fällt ausserdem die Ukraine auf Platz 9 auf. Die Schweizer Gemeinschaft in dem Land wuchs in den letzten zwei Jahren um zehn Prozent. Weil die Statistik von Ende des letzten Jahres datiert, sind die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch nicht berücksichtigt.

Im Libanon ist die Gemeinde der Auslandschweizer in den letzten zwei Jahren am stärksten geschrumpft. Jede vierte Person mit Schweizer Pass hat das krisengeplagte Land am Mittelmeer verlassen. Auch in China leben heute weniger Auslandschweizer als vor der Pandemie.

Die meisten Auslandschweizerinnen und -schweizer sind zwischen 18 und 64 Jahre alt. Am stärksten zugenommen hat in den letzten zwei Jahren allerdings die Zahl der Pensionäre; um 5,6 Prozent (18-64-Jährige: 1,2 Prozent).

Interessant an der Rangliste der bei Pensionären beliebten Länder: Rentner, die nach Osteuropa übersiedeln, haben überwiegend mehrere Nationalitäten. Die Auslandschweizer in Monaco und Thailand sind hingegen mehrheitlich ausschliesslich Schweizer Bürger. Sie dürften sich ihren Alterswohnsitz vorwiegend aus hedonistischen Gründen ausgesucht haben.

Bei den Rentnern, die nach Osteuropa gehen, handelt es sich wohl vor allem um Menschen, die vor vielen Jahren als Migranten in die Schweiz kamen und nun mit dem Schweizer Pass in ihre erste Heimat zurückkehren.

Die 18- bis 64-Jährigen sind in den folgenden Ländern in der Mehrzahl: