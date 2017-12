Scharfe Worte in Paris

Neu-Bundesrat Cassis kritisierte diese Voraussetzung am Dienstag bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in Paris. "Die Haltung der Schweiz ist klar: Sie erwartet von der EU die finanzielle Äquivalenzanerkennung (...) bis spätestens zur Öffnung der Börsen am 3. Januar", sagte Cassis an einer Medienkonferenz im Anschluss an das Treffen. "Ich habe Herrn Le Drian meine Unzufriedenheit über die Entwicklung in diesem Dossier mitgeteilt."

Wenn die finanzielle Gleichwertigkeitsanerkennung durch die EU am Tag der Börsenöffnung nicht erfolge oder wenn dies zu Bedingungen geschehe, die von der Schweiz als nicht-legitim erachtet würden, werde der Bundesrat Beschlüsse treffen, sagte Cassis weiter. Er schloss nicht aus, dass die Landesregierung dabei auch auf den Entscheid zur Zahlung einer weiteren Kohäsionsmilliarde an die EU zurückkommen könnte.

Le Drian habe Verständnis für die Schweizer Position gezeigt, sagte Cassis. Bei dem Treffen äusserte er auch die "Irritation" der Schweiz darüber, dass sie jüngst "ohne vorherige Kommunikation" auf einer grauen Liste der EU für Steueroasen landete.

"Ich habe ihm offen gesagt, dass eine Beziehung zwischen Freunden nicht so abläuft. Wenn man eine freundschaftliche Beziehung hat, redet man zuerst miteinander." Auch hierbei habe der französische Aussenminister "Verständnis" gezeigt, sagte Cassis.

Andere Saiten aufziehen

Auch in der Schweiz wurde der Ton schärfer. Die SP hatte sich bisher geschlossen hinter die Kohäsionsmilliarde gestellt. Nach dem Schlenker der EU sind auch andere Töne zu hören: Er habe damit gerechnet, dass die Gleichwertigkeitsanerkennung Teil des Pakets sei, sagte Nationalrat Beat Jans (BS) der Nachrichtenagentur sda. Nun sei alles wieder offen. Die Schweiz müsse die Anerkennung nun einfordern.

Überrascht ist Jans allerdings nicht. Die Schweiz habe die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht geschaffen, sagte er. "Das Finanzdienstleistungsgesetz bleibt weit hinter der EU-Regulierung zurück." So habe das Parlament die Versicherungen ausgenommen oder die Prospektpflicht für Vermögensverwalter gestrichen. Auch bei der Aufklärung der Kunden bleibe das Gesetz hinter den EU-Richtlinien.

Auch bei der CVP wächst die Skepsis. Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) hält den Druck aus Brüssel für kontraproduktiv. Die Kohäsionsmilliarde werde im Parlament nun einen noch schwereren Stand haben, sagte sie. Der Zugang zum EU-Binnenmarkt sei aber wichtig und müsse in gewisser Weise erkauft werden.