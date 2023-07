Ausschreitungen Vor Beerdigung des Jugendlichen: Rund 1000 Polizisten verletzt bei Unruhen in Frankreich Der Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle löste die schwersten Unruhen in Frankreich seit Jahren aus. Auch in der Nacht vor seiner Beerdigung kommt es zu Krawallen und Hunderten Festnahmen. Die Unruhen weiten sich sogar noch aus.

Protestierende trafen am vergangenen Freitag auf die Polizei auf dem Place de la Concorde. Bild: Lewis Joly/AP

Bei erneuten nächtlichen Krawallen in Frankreich sind fast 1000 Menschen festgenommen worden. Bei den Ausschreitungen seien 79 Polizisten verletzt worden, teilte das Innenministerium am Samstagmorgen über Twitter mit. In der vierten Nacht nach dem Tod eines 17-jährigen Jugendlichen durch Polizeigewalt gab es demnach 994 Festnahmen. Dank der Mobilisierung der Sicherheitskräfte im ganzen Land sei die Gewalt aber weniger intensiv gewesen als in der Nacht zuvor, erklärte das Ministerium.

#ViolencesUrbaines | Grâce à la mobilisation des forces de sécurité intérieure sur tout le territoire national, les violences commises cette nuit ont été d’une plus faible intensité en comparaison à la nuit précédente.



Retrouvez le bilan provisoire. ⤵️ pic.twitter.com/c6LcpPTZCO — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) July 1, 2023

Die Unruhen griffen derweil nicht nur auf die belgische Hauptstadt Brüssel über, sondern auch auf französische Überseegebiete in der Karibik, wo ein Mensch durch einen Querschläger ums Leben kam. An diesem Samstag soll der am Dienstag bei einer Polizeikontrolle getötete 17-Jährige in seinem Heimatort Nanterre beerdigt werden.

Auch massive Polizeipräsenz und behördlich angeordnete Einschränkungen des öffentlichen Lebens konnten die erneuten Ausschreitungen in der Nacht zu Samstag in ganz Frankreich nicht verhindern. Darmanin hatte am Freitagabend angekündigt, dass 45'000 Polizistinnen und Polizisten in der Nacht für Ordnung sorgen sollten. Darunter seien auch Spezialkräfte. In Grossstädten wie Lyon, Marseille oder Strassburg waren Demonstrationen und Veranstaltungen verboten worden, wie der Sender franceinfo berichtete.

Die «Republik» gegen die «Randalierer»

Trotzdem gab es Plünderungen, Sachbeschädigungen und gewalttätige Zusammenstösse. Zu besonders heftigen Auseinandersetzungen kam es Medienberichten zufolge in Marseille und Lyon. In Marseille wurde unter anderem nach einem Brandanschlag ein Supermarkt geplündert. Darmain teilte mit, die Gewalt sei insgesamt trotzdem von «weitaus geringerer Intensität» gewesen. Er sagte: «Die Republik wird gewinnen, nicht die Randalierer.» Er sei nicht der Ansicht, dass der Ausnahmezustand verhängt werden müsse.

Auslöser der Unruhen war der Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle am Dienstag. Eine Motorradstreife in Nanterre bei Paris hatte den 17-jährigen Nahel am Morgen am Steuer eines Autos gestoppt. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Der Vorfall sorgte landesweit für Bestürzung, Frankreich wird seitdem von heftigen Unruhen erschüttert. Der Polizist, der für Nahels Tod verantwortlich gemacht wird, kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet.

In der Nacht auf Freitag waren mehr als 900 Menschen festgenommen worden. 40'000 Polizisten waren im Einsatz. Nach Angaben des Innenministeriums wurden rund 150 Polizisten verletzt.