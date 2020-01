Ausgesetztes Baby in Därstetten BE: Polizei findet Mutter, diese ist geständig

(watson.ch/cbe) In die Ermittlungen seien auch Hinweise aus der Bevölkerung eingeflossen, die auf den am Samstag veröffentlichten Zeugenaufruf eingegangen waren.

Die Frau aus der Region zeigte sich laut Polizei in einer ersten Einvernahme geständig, das Kind am Freitagabend in eine Decke gewickelt und in einer Kartonschachtel am späteren Fundort abgelegt zu haben. Sie gab an, bewusst einen frequentierten Ort ausgewählt zuhaben, in der Hoffnung, dass das Kind dort rasch aufgefunden würde. Zuvor habe sie es ohne fremde Hilfe unweit der Fundstelle zur Welt gebracht.

Das Mädchen befindet sich weiterhin im Spital, wo es medizinisch betreut wird. Die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland hat ein Verfahren eröffnet. Im Rahmen der nun folgendenErmittlungen gelte es insbesondere zu klären, inwiefern Straftatbestände vorliegen, schreibt die Kantonspolizei Bern. Es gilt die Unschuldsvermutung.