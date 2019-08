Es wird sich weisen, was aus diesem Vorstoss wird. Auffallenderweise kennt die französische Schweiz mit guten Erfahrungen seit längerem fast flächendeckend das kommunale Ausländerstimmrecht, in der deutschen Schweiz haben sich die Kanton Graubünden und Appenzell Ausserrhoden dieser Reform angeschlossen.

Die in Sofortumfragen abgegebenen Vorbehalte könnten, sofern man dafür ein Gedächtnis hat, bekannt vorkommen: Politische Rechte seien in der Schweiz an die Wehrpflicht geknüpft; angesichts der zahlreichen Versuche, die bereits unternommen wurden, sei das eine «Zwängerei», und der Vorstoss würde nur ablehnende Haltungen verstärken, und, wo die ausländische Bevölkerung das Stimmrecht habe, sei die Stimmbeteiligung gesunken, weil das Interesse an diesem Recht gering sei, etc.



Sofern man dafür ein Gedächtnis hat, kann man sich gerade in Zeiten breiter und bunter Forderung nach Gleichstellung der Geschlechter daran erinnern, dass die ablehnenden Argumente alle auch gegen das Frauenstimmrecht vorgebracht worden sind.

Es gibt aber auch weitere Übereinstimmungen: Eine sehr offensichtliche, die nachdenklich stimmen müsste, dass in beiden Fällen die Suisse romande der alemannischen Schweiz weit voraus war und ist. Eine weitere besteht darin, dass es nicht half und nicht hilft, wenn auf das fortschrittlichere Ausland verwiesen wird.